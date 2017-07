Durchnässt zum Sieg Von Conny Hecker-Stock Es war die reinste Wasserschlacht und der Rasen eine einzige Rutschbahn bei den zeitgleich ausgetragenen Spielen um Platz drei und dem Finale des Hatz-Cups am Montagabend. Alle Achtung gebührt dem Kämpferherz der vier Mannschaften, die trotz der Wetterbedingungen alles gaben. Nach Elfmeterschießen hatte sich der gastgebende FV Sandweier den Pokal redlich verdient. Seit Mittwoch liefen bereits die Gruppenspiele mit teils spektakulären Ergebnissen, wobei sich bereits zu Beginn die späteren Favoriten deutlich heraus kristallisierten. Am Finaltag hatte sich das Wetter bis zum frühen Abend noch einigermaßen gehalten, doch pünktlich zum anberaumten Spielbeginn öffnete der Himmel alle Schleusen und ein Gewitter mit heftigem Starkregen ging in das nächste über. Entsprechend gut getränkt war der Rasen, doch mit 20-minütiger Verspätung konnten die Mannschaften starten - trotz aufstiebender Wasserfontänen bei manchem Schuss. Beim Spiel um Platz drei konnte sich der FV Iffezheim, der zuvor nur knapp an Obertsrot gescheitert war, mit 2:1 gegen den TuS Hügelsheim durchsetzen. Im Finale standen sich der FV Sandweier und der FC Obertsrot gegenüber. Die Gastgeber waren den Obertsrotern zu Beginn drückend überlegen. Ein flinker Vorstoß und vermeintlicher Treffer wurde zu früh bejubelt - der Schiedsrichter zeigte Abseits an. Doch kurz darauf gelang Sandweier der reguläre Führungstreffer und der FV legte zudem sofort zum 2:0 nach. Eine gekonnte Surfeinlage für die Zuschauer bot zudem ein Sandweierer Spieler, der auf dem Bauch gut zehn Meter wie auf einer Welle über den nassen Rasen rutschte. Der FCO lief nach dem Rückstand zu Hochform auf, gab sich kampfstark und unnachgiebig, so dass sich das 2:1 bald abzeichnete. Woraufhin sich der Sandweierer Damian Stebel zum dritten Mal im Spiel in die Torschützenliste eintrug und für das Team von Trainer Dennis Kleehammer das 3:1 erzielte. Am Ende der ersten Halbzeit hatte Fortuna die Hand im Spiel und der Obertsroter Keeper viel "Dusel", als er weit ins Feld lief, auf der Wasserpiste ausrutschte und sein Kasten völlig leer stand - doch seine Abwehr hielt den Kasten dicht. Eine frühe Ecke brachte den Murgtälern in der zweiten Halbzeit kein Glück, doch der Kampfgeist war ungebrochen und sie arbeiteten sich zum 3:3-Ausgleich heran. Danach hatten sie Glück, dass der FVS nur die Latte traf. Obwohl es insgesamt ein faires Spiel war, gab es nun einige gelbe Karten. Das Elfmeterschießen war dann eine klare Angelegenheit: Der FV Sandweier versenkte drei Treffer, während der eigene Keeper Felix Hörner drei Elfmeter abwehren konnte. Bei der Siegerehrung bedankte sich der Vorsitzende Tim Giesa bei allen teilnehmenden Teams des mittlerweile 20. Hatz-Cups. Brauerei-Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt überreichte den Wanderpokal samt Geldpreisen und lud die vier erstplatzierten Teams zu einer Brauereibesichtigung mit anschließender Party ein.

