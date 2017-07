Der Spaß steht im Vordergrund

"Leichtathletik macht Spaß!" Das sah man den über 200 Kindern in 21 Mannschaften, die sich beim zweiten Wettkampf des Kinderleichtathletik-Cups des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei sommerlichen Temperaturen im Stadion in Ötigheim tummelten, förmlich an. Die Siege in den drei Altersklassen gingen gut verteilt an den SCL-Heel Baden-Baden, den TV Gernsbach und den SR Yburg Steinbach. Mit 21 Teams fiel die Resonanz aber deutlich geringer aus als im Vorjahr, wo mehr als 30 Mannschaften in Gernsbach am Start waren.

30-Meter-Sprints, Einbein-Sprung, beidarmiges Stoßen, Hindernis-Pendelstaffel und Team-Biathlon standen für die Altersklasse U8 auf dem Programm. Mit drei ersten Plät-zen, einem zweiten und einem dritten Platz setzte sich der Nachwuchs des SCL-Heel Baden-Baden mit acht Punkten gegen Seriensieger SR Yburg Steinbach (10) durch. Die Kurstädter gewannen die Sprints, das Stoßen und den Team-Biathlon. Steinbach siegte in der Pendelstaffel, die TSO bei den Einbeinsprüngen.

Die größte Teilnehmerzahl gab es in der Klasse U10 mit zehn Mannschaften. Der TV Gernsbach setzte sich mit zwei Siegen, zwei zweiten Plätzen und einem dritten Platz mit neun Wertungspunkten vor dem SCL-Heel Baden-Baden (11) und dem SR Yburg Stein-bach (12) durch. Team-Biathlon und Pendelstaffel gingen an die Gernsbacher, in den 40 Meter-Sprints und beim Medizinballstoßen war Steinbach top und bei den Wechselsprüngen siegten die Kurstädter.

Deutlich fiel in U12 der Sieg für Steinbach aus. Die Kinder aus dem Rebland gewannen den 50-Meter-Sprint, den Fünfsprung und die Hindernisstaffel. Beim Medizinballstoßen und in der Hindernisstaffel wurden sie jeweils Zweiter hinter dem TVG, der mit zehn Wertungspunkten den Gastgeber (17) auf Platz drei verwies.

Mannschaftsergebnisse:

U8: 1. SCL-Heel Baden-Baden 8 Punkte, 2. SR Yburg Steinbach 10 Punkte, 3. LG Hardt Bietigheim und TS Ottersdorf je 16 Punkte, 5. TV Haueneberstein 24 Punkte;

U10: 1. TV Gernsbach I 9 Punkte, 2. SCL-Heel Baden-Baden I 11 Punkte, 3. SR Yburg Steinbach I 12 Punkte, 4. TG Ötigheim 20 Punkte, 5. SR Yburg Steinbach II 31 Punkte, 6. TV Gernsbach II 32 Punkte, 7. LG Hardt Durmersheim 33 Punkte, 8. SCL-Heel Baden-Baden II 36 Punkte, 9. LG Hardt Bietigheim 42 Punkte, 10. TS Ottersdorf 44 Punkte;

U12: 1. SR Yburg Steinbach I 7 Punkte, 2. TV Gernsbach 10 Punkte, 3. TG Ötigheim 17 Punkte, 4. SCL-Heel Baden-Baden 21 Punkte, 5. SR Yburg Steinbach II 23 Punkte, 6. TS Ottersdorf 27 Punkte.(rawo)