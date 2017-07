Geschwender unter den Top Fünf Gleich drei Sportler des RSV Kartung gingen jüngst bei den deutschen Mountainbike Meisterschaften in der olympischen Disziplin Cross Country an den Start. Die Wettkämpfe für alle Altersklassen fanden in Bad Salzdetfurt statt. Die Kartunger Vorjahressiegerin Sunny Geschwender erfuhr sich einen hervorragenden fünften Platz. Neben Gschwender, die nach ihrem letztjährigen Titelgewinn bei den deutschen Meisterschaften in Wombach in der Altersklasse U15 weiblich nun dem jüngeren der beiden U-17-Jahrgänge angehört, ging in dieser Rennklasse auch Lara Benk für den RSV an den Start. Beide Sportlerinnen des RSV waren gespannt, wie sich das Rennen auf der Strecke in Bad Salzdetfurth entwickeln würde, da die Strecke laut RSV Kartung so in Deutschland einmalig ist. Sie verläuft zwar größtenteils wie üblich auf anspruchsvollen Wald- und Schotterwegen sowie schmalen Trails aber auch zu circa einem Viertel kreuz und quer durch die Fußgängerzone mit künstlichen Hindernissen. Die Strecke ist somit sehr zuschauerfreundlich und es entsteht eine besondere Atmosphäre. Einen Makel gab es aber doch bezüglich des Weges. Intensive Regenfälle am Veranstaltungswochenende sowie in den Tagen zuvor hatten der Strecke außerhalb der Stadt stark zugesetzt. Dies ging sogar so weit, dass einzelne Abschnitte von den Organisatoren wegen Unpassierbarkeit aus dem Rennen genommen werden mussten. Doch auch der verbleibende Rundkurs mit etwas über drei Kilometer Länge war völlig durchweicht und versprach eine wahre Schlammschlacht. Und genau so kam es dann auch. Die Rennen wurden zu einer Herausforderung für Mensch und Material. Geschwender kam mit den Bedingungen recht gut zurecht und etablierte sich schnell in der Gruppe der ersten sieben Fahrerinnen, die sich aufmachten, dem Rennen ihren Stempel aufzudrücken. Benk reihte sich zwischenzeitlich im Feld der Verfolger ein. Bereits zu Beginn der zweiten Runde konnte sich Franka Durst von der RSG Zollern Alb alleine an die Spitze setzen. Nach und nach baute sie ihren Vorsprung aus und fuhr diesen souverän zu ihrem ersten Meistertitel nach Hause. Dahinter entbrannte ein packender Kampf um die verbleibenden Medaillen. Den zweiten Platz sicherte sich Luisa Daubermann (RV Wanderer Augsburg) vor Lina Riesterer (SV Kirchzarten), die das Podest komplettierte. Geschwender musste sich aus der Verfolgergruppe nur noch Helen Weber (Sportvereinigung Warmbronn) geschlagen geben und fuhr bei widrigsten Bedingungen auf einen hervorragenden fünften Platz. Benk erwischte zwischenzeitlich einen rabenschwarzen Tag. Sie musste ihre Ambitionen früh begraben und schied wie einige andere Fahrerinnen aus dieser "Mohrpackung" vorzeitig aus. Nach erneut heftigen Regenfällen in der Nacht von Samstag auf Sonntag stand Rouben Kellner am frühen Sonntag-Vormittag für den RSV Kartung am Start zum Rennen der männlichen U17. Aus einer der hinteren Startreihen startend ging Kellner zwar mit geringen Außenseiterchancen an den Start - zeigte aber eine couragierte Leistung. Auch von einem Sturz im Startgetümmel, der ihn gleich zu Beginn ausbremste, ließ er sich nicht entmutigen. Auf der mittlerweile nicht nur durchweichten, sondern auch zerfurchten Strecke nutze er die wenigen Überholmöglichkeiten: Er fuhr vom letzten Platz, den er nach den unfreiwilligen Startverzögerungen innehatte, ein Drittel des Fahrerfeldes wieder auf. Am Ende stand ein 44. Platz in der Ergebnisliste. Angesichts der gegebenen Umstände eine tolle Leistung - allerdings wäre ohne die kraftraubende Aufholjagd zu Beginn ein deutlich besseres Ergebnis für ihn möglich gewesen. (red)

