Das Podium soll es schon sein

Zum Auftakt der Motoball-Europameisterschaft im französischen Valreas kommt es für das deutsche Team heute gleich zum Kräftemessen mit dem Topfavoriten aus Russland. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr. Spätestens danach weiß Bundestrainer Holger Schmitt, ob man im Konzert der Großen - neben Russland ist Gastgeber Frankreich der zweite Titelanwärter - mitspielen kann.

Schließlich war in der Vorbereitung noch ordentlich Sand im Getriebe, wie Schmitt durchblicken ließ: "Die Vorbereitung lief nicht nach Wunsch. Kein Training und Spiel war mit dem kompletten Kader." So habe er in den Testspielen gegen Frankreich (4:6-Niederlage) und beim 11:4-Sieg gegen Suma Troyes viel "Licht und Schatten" gesehen.

Nichtsdestotrotz will das deutsche Team bei der EM, an der nach der Absage Litauens nur sechs Mannschaften teilnehmen, oben angreifen. "Platz drei ist das Mindeste, das ich erreichen will", kündigt Schmitt an, der beim Erreichen des Finales das Beckenbauersche "Schaun-mer-mal"-Mantra bemüht. Doch bis zum Finale ist es noch ein weiter Weg. Nach dem Auftakt gegen Russland warten morgen zwei Begegnungen auf Kuppenheims Benjamin Walz und Co. Um 18.30 Uhr geht es gegen Weißrussland, zwei Stunden später ist Gastgeber Frankreich der Gegner. Am Samstag misst sich Deutschland dann gegen das ukrainische Team, bevor die Reise nach Camaret weitergeht, wo es am Sonntag gegen die Niederlande geht.

Im zehnköpfigen Kader stehen auch fünf Spieler aus den regionalen Mannschaften. Der MSC Puma Kuppenheim stellt neben Torhüter Michael Dalmasso noch Dominik Mückenhausen und Benjamin Walz. Vom MSC Taifun Mörsch gehen für Deutschland Robin Faisz und Manuel Fitterer auf Torejagd. Im vergangenen Jahr musste das deutsche Team im EM-Finale eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Russland einstecken. Gegen eine Revanche hätte man sicherlich nichts einzuwenden.

Motoball-EM in Frankreich:

Heute, 17 Uhr

Deutschland - Russland

Morgen, 18.30 Uhr

Deutschland - Weißrussland

Frankreich - Deutschland (20.30)

Samstag, 15 Uhr

Deutschland - Ukraine

Sonntag, 15 Uhr

Deutschland - Niederlande

31. Juli, 16 und 19 Uhr

Halbfinals

1. August, 16 Uhr

Spiel um Platz drei

Finale (19 Uhr)(red)