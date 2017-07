Und alle träumen vom großen Coup

Der Pokal ist die Nahtstelle des Fußballs, die einzige, die es im Grunde genommen noch gibt. Der Kampf David gegen Goliath mobilisiert die Fans, gerade jetzt, kurz vor Rundenbeginn. Und er ist der schnellste Weg zum großen Geld und ins TV. Das südbadische Endspiel wird am "Finaltag der Amateure" bundesweit übertragen, der Cupsieger kassiert einen sechsstelligen Geldbetrag und ist für die erste Runde des DFB-Pokals gesetzt. Mit etwas Glück zieht man dann ein Traumlos wie in diesem Jahr der 1. FC Rielasingen-Arlen mit Borussia Dortmund.

Und davon träumen sie alle, die am Wochenende in die erste Runde des südbadischen Vereinspokals starten. Auch der Verbandsliga-Absteiger SV Bühlertal, der allerdings mit dem Oberligisten SV Oberachern ein Hammerlos gezogen hat. Die Pflicht (5:1-Sieg in der Quali beim FSV Kappelrodeck-Waldulm) hat man souverän erfüllt, jetzt folgt am Sonntag die Kür. "Es ist ein schönes Spiel, hoffentlich vor einer prächtigen Kulisse, in dem wir eigentlich nur gewinnen können", fühlt sich Trainer Michael Santoro in der Außenseiterrolle pudelwohl und freut sich auf ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Schützlingen Philip Keller, Luca Fritz und Fabian Ganster. Träumereien gibt er sich freilich nicht hin: "Wir müssen einen Sahnetag erwischen, wenn wir diese schwere Aufgabe lösen wollen." Aber "ärgern" will man den Favoriten, der mit seinem neuen Trainer Marc Lerandy an alte Pokalerfolge anknüpfen will, schon etwas.

Wiedersehensfreude wird es auch im Hägenich geben, wo bereits morgen der Landesligist VfB Bühl den eine Klasse höher angesiedelten Kehler FV erwartet. Trainer Alexander Hassenstein, der vor der Runde an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, hat in der vergangenen Saison noch den KFV betreut. Jetzt freut er sich auf das Spiel gegen seinen ehemaligen Club. Für ihn ist es "ein Vorbereitungstest unter Wettkampfbedingungen gegen einen höherklassigen Gegner". Allerdings hat man nach dem 3:1-Sieg in der Qualifikation gegen den Landesliga-Rivalen Ottenau Blut geleckt und will dem Favoriten einen großen Pokal-Fight liefern.

Vor einer hohen Hürde steht das junge Team des SV 08 Kuppenheim morgen beim Verbandsliga-Rivalen SV Stadelhofen. "Das ist der erste Härtetest unter Wettkampfbedingungen, den es nun zu meistern gilt", sagt Trainer Matthias Frieböse. Natürlich leidet er - wie die meisten seiner Kollegen - unter dem Reisevirus, das die Spieler meist kurz vor Saisonbeginn befällt (Abwehrchef Denis Kolasinac macht beispielsweise Urlaub mit der Familie), aber sein Pokal-Ehrgeiz ist dennoch ungebrochen: "Wir wollen in Runde zwei, wo dann der Sieger der Partie SV Weitenung - RW Elchesheim wartet."

Hohen Besuch bekommt der SV Sinzheim mit dem Offenburger FV ins Haus. Der Landesligist geht zwar als Außenseiter in das Pokal-Duell mit dem Oberliga-Absteiger, träumt aber dennoch von einer Sensation. Wie im Vorjahr, als man den OFV mit dem 2:1 in der allerletzten Spielminute rausboxte. "Wir sehen das als Testspiel unter Wettkampfbedingungen und wollen das Beste daraus machen", sagt Trainer Andreas Lamprecht. Vom großen Coup träumt auch der Bezirkspokalsieger SV Weitenung im Heimspiel gegen den Landesligisten RW Elchesheim. Wie Sinzheim würde dem Bezirksliga-Absteiger ein Remis nach Verlängerung bereits zum Weiterkommen reichen.

Der Verbandsligist 1. SV Mörsch, 3:2-Sieger in der Quali beim FV Baden-Oos, muss in Oberharmersbach ran, Ligakonkurrent SV Linx erwartet Oppenau. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit Christian Seger, der nun beim Landesligisten als Spielertrainer tätig ist. Der Rastatter SC/DJK muss erneut reisen. Diesmal gastiert die Elf von Hubert Luft in Oberschopfheim.