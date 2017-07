Positiver Blick nach vorne

Beim Schwimmteam wird auch erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Anzahl der Spitzenschwimmer weiter zunimmt. So konnten sich in dieser Saison gleich sieben Schwimmer für die süddeutschen Langstreckenmeisterschaften und neun Schwimmer für die süddeutschen Kurzstreckenmeisterschaften qualifizieren. Eine derart große Teilnehmerzahl konnte in den vergangenen Jahren nicht verzeichnet werden. Für Abteilungsleiter Jochen Schweikert ist das ein klares Signal dafür, dass die herausragende Jugendarbeit in der derzeitigen Form auch weiterhin fortgesetzt wird und das Schwimmteam optimistisch in die Zukunft schauen kann. Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin, bei denen Giulia Goerigk, Emely Kölmel, Nathalie Gutheil und Marie Scholz an den Start gingen, konnte Goerigk ihren bisher größten Erfolg feiern und siegte über 400 Meter Lagen und 1500 Meter Freistil.

Rudi Schulz beendet Trainertätigkeit

Das Schwimmteam sorgte aber in den vergangenen zwölf Monaten nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Das 25. Internationale Bühler Schwimm-Meeting nahm ebenfalls eine Sonderstellung ein. Hier verbuchte das Schwimmteam in diesem Jahr über 2200 Meldungen von fast 500 Sportlern. Damit veranstaltete das Schwimmteam eine der größten Schwimmwettbewerbe in Süddeutschland.

Zum Saisonende müssen die Schwimmer des TV Bühl aber auch zwei Wermutstropfen hinnehmen. Jasmin Vollmer, die in der Vergangenheit drei Nachwuchsgruppen trainierte, wird in der kommenden Saison das Medizinstudium beginnen und steht nicht mehr als Trainerin zur Verfügung. Zudem beendet Rudi Schulz seine Trainertätigkeit nach vier Jahren. Abteilungsleiter Schweikert versichert, dass das Schwimmteam auch in der kommenden Saison den Trainingsumfang sowohl im Nachwuchsbereich als auch im Wettkampfbereich uneingeschränkt aufrechterhält. Das Schwimmteam wird seiner Meinung nach mit dem bewährten Konzept, eigene Nachwuchsschwimmer in die leistungsorientierten Wettkampfgruppen zu integrieren, auf der Erfolgswelle bleiben.(red)