Spannung bis zur letzten Sekunde Hervorragend repräsentiert durch seine BMX-Fahrer war der RSV Falkenfels Bühlertal auch beim letzten Rennen vor den Sommerferien im Rahmen des Baden-Württemberg- und Beginners-Cup mit von der Partie. Mit erneut starker Mannschaft und in ihren grünen Trikots unverkennbar, machten sie über alle Klassen hinweg eine sehr gute Figur auf der komplett neu geformten Strecke in Betzingen bei Reutlingen. Hindernisse, die zu erklimmen sich einige ganz junge Fahrer im Training noch schwertaten, waren für viele eine neue Erfahrung. Auf diesem technisch sehr anspruchsvollen und zum Schluss hin kräftezehrenden Terrain wurden nicht wenige Rennen erst direkt beim Zieleinlauf entschieden - Spannung bis zur letzten Sekunde war hier garantiert. Gleich fünf Bühlertäler Nachwuchsfahrer stürzten sich in den verschiedenen Beginnersklassen ins Renn-Getümmel. Als jüngster aktiver Fahrer des RSV schoss Johnny Wurz zum ersten Mal außerhalb Bühlertals einen Starthügel hinunter. Jubel brandete auf, als Wurz gleich im ersten Vorlauf der U-7-Klasse an zweiter Position liegend die Ziellinie überquerte. Mit weniger Glück im zweiten und auch im dritten Vorlauf verpasste er den Finaleinzug denkbar knapp. In der Klasse U11 konnte Linus Bross seinen Gegnern nicht genügend entgegensetzen, um in die Ausscheidungsläufe einzuziehen. Er musste sich nach den Vorläufen geschlagen geben. Bei den U-13-Jungs machte Rico Feist mit dem dritten Platz die erste Podiumsplatzierung für den RSV klar. Jonas Doninger (U13 männlich) verpasste das Finale knapp. Lilly Neidinger (Beginnersklasse der Schüler) musste sich gegen die Jungs behaupten, zog ins Finale ein und wurde dort Sechste. In den Lizenzklassen waren die Bühlertäler mit acht Fahrern vertreten. Als jüngste Lizenzerin war Klara Bahrmann in der Klasse U11 weiblich gelistet. Mit soliden Vorläufen und taktischem Geschick im Finale fuhr sie einen sehr guten vierten Platz ein. In der nächsthöheren Altersklasse startete Elisa Fährmann bei den U-13-Mädels und belegte Rang sechs. Simon Doninger fuhr sehr starke Vorläufe und erreichte souverän die Ausscheidungsläufe. Das Halbfinale verpatzte er - im B-Finale jedoch siegte er. Bei den Schülerinnen nahmen gleich zwei Bühlertälerinnen das Teppchen in Beschlag. Lilly Ochs fuhr in allen Läufen unangefochten voraus. In erbitterten Duellen schickte sich Annika Hondmann an, ihrer direkten Konkurrentin den zweiten Platz streitig zu machen. Der Zweikampf wurde erst im allerletzten Lauf entschieden. Hier zog Hondmann den kürzeren und landete auf Rang drei. Laura Peter belegte bei den "Frauen Jugend+" ebenfalls den dritten Rang. In der 24-Zoll-Cruiserklasse nahm Christian Bahrmann bei den Senioren I den Pokal für den Drittplatzierten mit nach Hause. Gerhard Weck wurde bei den Senioren IV Vierter. Damit beginnt für den RSV die Sommerpause, bevor sich die baden-württembergische BMX-Race-Szene im September zum ersten Herbstmeisterschaftslauf einfindet. (red)

