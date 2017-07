Aufsteiger empfängt Absteiger Von Christoph Ruf Anton Fink führte noch ein kurzes Telefonat, ehe er um 14 Uhr als Letzter den Mannschaftsbus bestieg, der die Fußballer des Karlsruher SC gestern nach München brachte. Zuvor hatte sich der amtierende Drittliga-Rekordtorschütze noch zum heutigen Gegner geäußert. Denn in Unterhaching hat der 29-Jährige in der Saison 2008/2009 mal für ein Jahr gespielt, ehe er es in Aalen, Chemnitz und Karlsruhe auf über 300 Dritt- und Zweitligaspiele gebracht hat. "Dort ist auf den Rängen nicht so viel geboten", weiß Fink um die geringe Popularität des dritten Münchener Proficlubs, "deswegen wollen wir das zu einem Heimspiel machen." Tatsächlich werden heute Abend (19 Uhr) wohl nur 2500 Zuschauer in den 15000 Plätze fassenden Alpenbauer Sportpark kommen. Atmosphärisch dürften die Badener damit endgültig in der 3. Liga ankommen. Wobei erfreulicherweise die Reisefreude im KSC-Umfeld nicht unter dem Abstieg gelitten zu haben scheint. Bis zu 1000 Fans werden den Gästeblock bevölkern, darunter auch einige Dutzend Mitglieder des aus in Bayern wohnenden Exil-Badenern bestehenden Fanclubs "ZSKA München (Zugroaste Supporters Karlsruhe)". KSC-Trainer Marc-Patrick Meister rechnet derweil trotz des nicht eben brodelnden Ambientes im Münchner Süden damit, dass der frischgebackene Aufsteiger zu Hause so mutig agieren wird wie in der vergangenen Regionalliga-Saison. In der qualifizierte sich Haching mit 20 Punkten Vorsprung und der fantastischen Tordifferenz von 95:23 Treffern für die Relegationsspiele, in denen man sich souverän gegen Südwest-Meister Elversberg durchsetzte. "Es wird uns jede Menge Kampf und Gegenwehr erwarten", ahnt Meister. Doch das ändert nichts daran, dass er das Team grundsätzlich als eine der technisch besseren Mannschaften im Wettbewerb einschätzt. "Das ist eine spielerisch starke Mannschaft, die versucht, selbst das Spiel zu machen." Indes, das schob Meister gleich nach, sei die Ausrichtung des Gegners für die Herangehensweise der eigenen Elf eigentlich ebenso egal wie die Tatsache, dass die Münchener am vergangenen Wochenende ihr erstes Drittliga-Spiel seit 2015 in Bremen mit 0:3 verloren haben. "Wir wollen uns nicht nach dem Gegner orientieren, sondern müssen bei uns bleiben." Nur Oskar Zawada fehlt krankheitsbedingt Nun kann man die Wahl einer Spielweise, die ganz auf die Durchsetzbarkeit der eigenen Stärken setzt, ja als erstaunlich selbstbewusst bezeichnen. Zumal, wenn die Saisonpremiere beim 2:2 gegen Osnabrück ja eher durchwachsen ausgefallen ist. Doch Meister meint, dass der starke zweite Durchgang den bedenklichen ersten in der Summe mehr als wettmacht. "Wir müssen uns vor dem Spiel ganz doll daran erinnern, was uns in der 2. Halbzeit stark gemacht hat." Da habe man aggressiver um die Bälle gerungen, die Räume dichtgemacht, jeder Spieler habe das Spielgerät gefordert, anstatt sich wie im ersten Durchgang zu verstecken. Und auch die beiden Stürmer - Fink und Dominik Stroh-Engel - haben sich vorgenommen, so zu spielen wie in den zweiten 45 Minuten des Osnabrück-Spiels, als den Niedersachsen kaum noch ein konstruktiver Spielaufbau gelang. "Wir wollen zu zweit die gegnerischen Abwehrspieler zustellen", sagt Fink. Sein Trainer freute sich derweil darüber, dass er keine Meldungen aus dem Lazarett zu verlesen hatte und er quasi in Bestbesetzung ins Bayrische fahren konnte - mit einer Ausnahme: Oskar Zawada, der als denkbare Alternative zu Dominik Stroh-Engel im Sturm gehandelt wird, leidet immer noch unter den Nachwirkungen seiner Virusinfektion und musste in Karlsruhe bleiben.

