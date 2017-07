Milliarden sollen weiter fließen Ausruhen? Christian Seifert? Der Sechs-Milliarden-Euro-Macher denkt gar nicht daran. Auch nach der Unterzeichnung der lukrativen Fernsehverträge jettet der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) weiter fleißig um die Welt. Seifert schüttelt Hände, plaudert mit den Entscheidern im Big Business und preist dabei sein Premiumprodukt Bundesliga weiter an - getrieben vom Wunsch nach dem nächsten großen Deal. Denn die rund 1,5 Milliarden Euro, die durch In- und Auslandsvermarktung in den kommenden vier Jahren pro Saison in die Kassen fließen, sollen nur der Anfang sein. "Die Bundesliga muss in der Weltklasse bleiben", lautet seit Monaten das Credo Seiferts. Wie das gelingen soll? "Die Bundesliga braucht Geld", sagte Seifert - und zwar so viel, "um mit der in Geld schwimmenden Liga in England, um mit Spanien und Italien mitzuhalten." Mit der spanischen Primera Division, die ebenfalls rund 1,5Milliarden Euro erlöst, liegt der deutsche Profifußball mittlerweile auf Augenhöhe. Die italienische Serie A (etwa 1,1Milliarden Euro) wurde gar überholt. Könnte also bald der Angriff auf den TV-Krösus Premier League folgen? Seifert winkt ab. "Der Abschluss in England war ein guter und ist für den Rest Europas nicht zu erreichen", sagt Seifert. Auf der Insel zahlen die Rechteinhaber Sky und BT Sport von 2016 bis 2019 insgesamt 5,136 Milliarden Pfund - umgerechnet zum Zeitpunkt des Abschlusses also etwa 6,9 Milliarden Euro. Hinzu kommen die ebenfalls üppigen Einnahmen aus dem Ausland, die knapp über eine Milliarde Euro liegen dürften. Um den Abstand zur Premier League nicht noch größer werden zu lassen, lebte Seifert in der jüngeren Vergangenheit genau das vor, was er auch von den Vereinen erwartet. "Es ist unerlässlich", sagte er, "dass wir mehr und besser koordinierte Aktionen im Ausland starten. Wenn wir das nicht tun, werden wir den Anschluss verlieren." Denn mittelfristig werde es nach Ansicht des 48-Jährigen "nur noch zwei bis drei Ligen" geben, denen die Menschen weltweit folgen. Und im Verdrängungswettbewerb, der bereits "in vollem Gange" ist, soll die Liga des Weltmeisters natürlich auch künftig vorzüglich dastehen. Und hierfür nimmt Seifert auch die Medienanstalten in die Pflicht. "Unser Ziel, dass die Bundesliga Weltklasse sein soll, müssen unsere Medienpartner kennen", sagte er: "Wer nicht bereit ist, in die Bundesliga zu investieren, kann auf Dauer kein Medienpartner sein." Er dürfte es daher begrüßen, dass gefühlt immer mehr Unternehmen Interesse an der Übertragung der Bundesliga-Spiele zeigen. Weniger erfreuen wird Seifert indes das Umdenken von Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der die Asienreisen der Münchner zu Vermarktungszwecken künftig genauer prüfen will. "Ob man unbedingt vier Spiele in zwölf Tagen machen sollte mit einer Reise in ein anderes Land noch, das wird sicherlich auf den Prüfstand kommen", sagte Hoeneß. Aber -und das wird Seifert freuen: "Wir werden sicherlich weiter diese Reisen machen."(sid)

