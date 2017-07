Bestes Rennen der Saison

Erstmals in dieser Saison kommen drei Ausländer zu einem deutschen Grand-Prix. Alle drei aus England, wobei der achtjährige Wallach Air Pilot mit Harry Bentley eigentlich keine Gefahr für die deutschen Spitzenpferde sein sollte. Eher schon die beiden Pferde aus dem Imperium von Dubai-Scheich Mohammed al Maktoum. Trainer Saeed bin Suroor aus Newmarkt sattelt Prize Money mit Oisin Murphy und Best Solutin mit dem weltweit erfolgreichen Franzosen Gerald Mosse. Der amtierende deutsche "Galopper des Jahres" Iquitos von Trainer Hans-Jürgen Gröschel hat erstmals den Römer Daniele Porcu im Sattel. Andrasch Starke reitet für den Stall von Trainer Peter Schiergen den Derbyzweiten Enjoy Vijay. Aus dem 19er Derbyfeld läuft zudem Parviz mit Marc Lerner, der in Hamburg Siebter wurde. Der Kampf um die Siegprämie von 100000 Euro ist auch ein erster Test, wie gut die deutschen Dreijährigen sind. Spitzen-Trainer Andreas Wöhler ist mit Potemkin (Eduardo Pedroza) und dem Meilenpferd Noor al Hawa (Jozef Bojko) vertreten. Frischer Sieger im Dortmunder Wirtschafts Grand-Prix ist Wild Chief mit Alexander Pietsch und Palace Prince (Derbyzweiter 2015) mit Filip Minarik hat in diesem Jahr die Badener Meile beim Frühjahrs-Meeting in Iffezheim gewonnen. Letzter Außenseiter könnte Boscaccio mit Dennis Schiergen werden. Ohne Starter in München ist der mit sieben Pferden im Derby präsente Markus Klug. Der von ihm trainierte Derbysieger Windstoß könnte am 13. August im Großen Preis von Berlin in Hoppegarten und am 3.September im Großen Preis von Baden laufen. Für Klug starten drei Pferde in Bad Harzburg.

Dort könnte heute und morgen die 138. Rennwoche zu Ende gehen. Der von Donnerstag auf Freitag verlegte, vierte von sechs Renntagen musste wegen des Dauerregens abgesagt werden. Durch diesen Ausfall wird der dadurch angereicherte heutige Tag als der beste "Renntag aller Zeiten" auf dem Naturkurs in Bündheim angekündigt. Dort haben sich die Wassermassen nicht so extrem ausgedehnt. Abgesagt werden musste trotz erheblicher Investitionen in die Bahn der Renntag morgen beim Wiesenmarkt in Erbach im Odenwald. Es waren nicht genügend Pferde für die Rennpreise von 13600 Euro zusammen gekommen. (kgö)