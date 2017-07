Hinten und vorne Probleme

Marc-Patrick Meister hatte schon einige Interviews geben müssen, ehe er sich nach der offiziellen Pressekonferenz noch Zeit für die mitgereisten Karlsruher Journalisten nahm. Doch selbst 45 Minuten nach dem Ende eines Auswärtsspiels, das der KSC gewinnen wollte, aber mit 2:3 verloren hatte, sah man Meister an, dass ihn der Auftritt seiner Elf regelrecht schockiert hatte. "Unser Gegner geht zurecht als Sieger vom Platz. Er hat sich das erarbeitet und erkämpft."

Dabei war Meisters Hauptkritikpunkt am Auftritt der eigenen Mannschaft gar nicht mal die fehlende Kampf- und Laufbereitschaft, die war zumindest bis zur 60. Minute noch halbwegs intakt. Doch taktisch hatte das Team offenbar wenig von dem umgesetzt, was Meister vorgegeben hatte. "Wir haben viel zu tief verteidigt, und wenn wir den Ball hatten, haben wir ihn nur noch weggeschossen", staunte Meister, der offenbar genau das Gegenteil gewollt hatte: Frühes, aggressives Stören und schnelles Spiel in die Spitze, nämlich.

Doch das sah man viel zu selten. Was zum einen daran lag, dass die Mittelfeldzentrale - erneut mit den beiden defensiv denkenden Kai Bülow und Andreas Hofmann besetzt - kaum Ideen im Offensivspiel entwickelte und Burak Camoglu auf der rechten Außenbahn schwächer agierte als noch bei der Premiere gegen Osnabrück. Es lag aber auch am Sturm und mithin an einem Problem, das schon in der Vorbereitung auffiel. Dominik Stroh-Engel ist ein klassischer Strafraumstürmer, der seine Rolle auch so interpretiert wie das vor einigen Jahren noch möglich war: Auch in Haching rochierte er zu wenig, ging allenfalls halbherzig ins Pressing.

Ganz anders sein Sturm-Partner Anton Fink, der per Elfmeter den ersten von zwei Karlsruher Treffern erzielte. Fink erkannte - wie schon gegen Osnabrück - dass der Abstand zwischen Mittelfeld und Sturm im gesamten Spiel viel zu groß war und versuchte das zu überbrücken. Im zweiten Durchgang betätigte er sich fast ausschließlich als Ballverteiler und fiel damit als torgefährliche Anspielstation aus. "So ist Toni, er will helfen und mitarbeiten", erklärte Meister, dem das dennoch nicht gefallen hatte. "Aber das war nicht seine Aufgabe, wir brauchen ihn vorne."

Unerklärliche Wackler in der KSC-Defensive

Meister jedenfalls schaute sich das Offensiv-Elend im zweiten Durchgang nicht lange an. Schon in der 56. Minute nahm er Stroh-Engel vom Platz, kurz darauf mussten Camoglu und Andreas Hofmann runter. Für sie standen nun mit Florent Muslija, Fabian Schleusener und Marvin Wanitzek drei schnelle Spieler auf dem Platz. Doch auch sie konnten nichts daran ändern, dass es nach ausgeglichenem erstem Durchgang der Aufsteiger aus der Münchener Vorstadt war, der Dominanz aufbaute. Mehr als eine Chance von Schleusener (82.) kam nicht zustande, stattdessen bettelte die KSC-Defensive förmlich um einen weiteren Gegentreffer. Dass der in der 89. Minute fiel, war bitter. Doch von einer himmelschreienden Ungerechtigkeit wollte im Karlsruher Lager niemand sprechen. Der KSC hatte in der zweiten Halbzeit schlicht zu wenig getan, um beim Aufsteiger Punkte mitzunehmen.

Doch unter normalen Umständen müsste eine zweimalige Führung natürlich dennoch reichen, um als individuell besser besetzte Mannschaft ein Spiel zu gewinnen. Doch da wären eben noch die unerklärlichen Wackler in der Defensive. Bei allen drei Gegentoren verteidigte der KSC nicht konsequent. Vor dem ersten Hachinger Tor durch Stephan Hain verlor Jonas Föhrenbach den Ball, vor dem zweiten durch Kai Bigalke ließen Föhrenbach und Marc Lorenz Hachings Angreifer durchlaufen. "Da ist es mir relativ egal, wer die Gelbe Karte riskiert. Aber entweder Marc oder Jonas müssen es tun", ärgerte sich der Coach. Bislang hat der KSC einen Zähler aus zwei Partien auf dem Konto, eine Bilanz, die Mittelfeldmann Hofmann schon dazu veranlasst, "Geduld mit unserer neu formierten Mannschaft" einzufordern.

Dass es schon am Mittwoch (19 Uhr) bei der Zweitvertretung von Werder Bremen weitergeht, ist für den KSC-Tross daher ein zweifelhaftes Vergnügen. Bei einem Sieg würde es in den Internetforen wieder ruhiger. Doch andererseits bleibt bis dahin eben nicht allzu viel Zeit, um die Mängel in allen Mannschaftsteilen abzustellen.