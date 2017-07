Gartner schießt Lichtental raus: Vier Tore Bereits in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals blieben vier Bezirksligisten auf der Strecke. Der TSV Loffenau setzte sich beim Liga-Rivalen FV Bad Rotenfels nach 120 Minuten mit 2:1 durch, der SV Ulm rang den Aufsteiger TC Fatihspor Baden-Baden mit 3:2 nieder. B-Kreisligist Frankonia Rastatt boxte überraschend den Landesliga-Absteiger FC Phönix Durmersheim raus, A-Kreisligist FC Schwarzach schoss dank des vierfachen Torschützen Manuel Gartner den FC Lichtental mit 4:3 ab. Keine Blößen gaben sich der FV Würmersheim und der FV Ottersdorf. Bereits am Freitag gewann der SV Sasbach in Varnhalt mit 2:1, der FC Ottenhöfen siegte zur gleichen Zeit in Vimbuch mit 3:2. Der VfB Unzhurst und der FC Rheingold Lichtenau kamen kampflos weiter, die letztjährigen Halbfinalisten (VfR Bischweier, FSV Kappelrodeck-Waldulm, FV Baden-Oos und SV Weitenung) hatten ein Freilos. Die erste Runde wird am Mittwoch mit der Partie SV Mösbach - FV Gamshurst abgeschlossen. SV Niederbühl/Donau - FV Würmersheim 1:7. Der FVW zeigte seine ganze spielerische Klasse und machte kurzen Prozess mit dem Gastgeber. Tore: 0:1 Hettel (22.), 0:2 Roth (23.), 0:3 Ochs (30.), 0:4 Kleinschmidt (32.), 0:5 Pippel (38.), 0:6 Wehrle (40.), 1:6 N'Delly (60.), 1:7 Wehrle (90.). FV Bad Rotenfels - TSV Loffenau 1:2 n.V. Die beiden Bezirksligisten lieferten sich einen großen Pokalkampf, wobei der TSV Loffenau nach 120 Minuten das glücklichere Ende für sich hatten. Selbst in Unterzahl hatte der FV Bad Rotenfels in der Verlängerung die klareren Chancen. Gelb-Rote Karten: Rottke (Bad Rotenfels) wg. wh. Foulspiels (72.), Rothenberger (Bad Rotenfels) wg. Meckerns (85.). Tore: 1:0 Großmann (3.), 1:1 Julian Zimmer (42.), 1:2 Mahler (108.). FC Frank. Rastatt - Phönix Durmersheim 3:3. Frankonia Rastatt hat den Bezirksligisten aus Durmersheim nach einem echten Pokalfight aus dem Wettbewerb gekegelt. Nachdem der B-Ligist durch Spielertrainer Wörner in Führung ging, drehte der Landesliga-Absteiger die Partie durch einen Doppelpack von Wilke. Doch der Underdog gab nicht auf, packte die Brechstange aus und kam kurz vor Schluss zum Ausgleich. In der Verlängerung brachte Kull den B-Ligist gar in Front. Danach lieferten die Frankonen dem Gast eine leidenschaftliche Abwehrschlacht. Durmersheim kam aber nur noch zum Ausgleich - gleichbedeutend mit dem Aus. Tore: 1:0 Wörner (35.), 1:1 Wilke (55.), 1:2 Wilke (81.), 2:2 Huber (90.), 3:2 Kull (110.), 3:3 Eisen (120.). FC Weisenbach - FV Ottersdorf 0:4. Der Bezirksligist war dem zwei Klassen tiefer angesiedelten Gastgeber in allen Belangen überlegen. Der Sieg geht deshalb auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. Tore: 0:1 Werner (2.), 0:2 Siegel (53., Foulelfmeter), 0:3 Katona (68.), 0:4 Siegel (72., Handelfmeter). FC Schwarzach - FC Lichtental 4:3. Der Mann des Spiels war Schwarzachs Manuel Gartner. Der Stürmer eliminierte den klassenhöheren FCL mit seinen vier Toren beinahe im Alleingang. Doch in der ersten Halbzeit deutete nichts auf eine Sensation hin. Lichtental bestimmte das Geschehen und ging mit zwei Toren Vorsprung in die Pause. Danach schalteten die Hausherren mehrere Gänge hoch und glichen aus. Selbst vom erneuten Rückstand ließ sich der FCS nicht beirren, zeigte Moral, kam zum Ausgleich und durch Goalgetter Gartner in der 90. Minute zum glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg. Tore: 0:1 Edelmann (8.), 0:2 Hinkel (23.), 1:2, 2:2 Gartner (62., 70.), 2:3 Schmidt (71./FE), 3:3, 4:3 Gartner (80., 90.). SV Ulm - TC Fatihspor 3:2. Im Duell der zwei Bezirksligisten musste sich der SV Ulm ordentlich strecken, ehe der Einzug in die nächste Runde perfekt war. Zum Matchwinner avancierte dabei Neuzugang Markus Wengenmayer, der mit seinem Kopfballtreffer das Weiterkommen sicherte. Ulms Torjäger Steven Müller scheiterte in der 35. Minute mit einem Foulelfmeter an Fatihspors Keeper Arif Gencer. Tore: 1:0 Janzen (24.), 1:1 Keita (29.), 2:1 Wengenmayer (33.), 2:2 Polat (63.), 3:2 Wengenmayer (83.). (hu/rap/moe)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben