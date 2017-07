VfB Bühl sorgt für Überraschung

stein mit dem Sieg gegen seinen Ex-Verein Kehler FV für eine Überraschung sorgte, blieb diese beim Erstrunden-Duell zwischen dem SV Sinzheim und dem Offenburger FV aus: Nach dem Coup aus dem Vorjahr kassierte der SVS nun eine heftige 0:8-Klatsche. Landesligist Rastatter SC/DJK blamierte sich bei der 0:1-Niederlage gegen den A-Ligisten SV Oberschopfheim, erwartbar war hingegen der 3:1-Sieg des Oberligisten SV Oberachern beim SV Bühlertal. Vielversprechend verliefen die Auftritte des SV 08 Kuppenheim, des SV Mörsch und des SV Linx. Auch der A-Ligist SV Weitenung schlug sich wacker, zog gegen Rot-Weiß Elchesheim aber dennoch den Kürzeren.

SV Bühlertal -

SV Oberachern 1:3.

Im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Marc Lerandy gab es für den Oberligisten zwar den erwarteten Erfolg, die Achertäler zeigten aber bei den zwei Klassen tiefer angesiedelten Gastgebern im zweiten Durchgang eine eher dürftige Leistung. Gerade mal sieben Minuten waren vor den knapp 700 Zuschauern gespielt, da musste SVB-Schlussmann Christian Gudera schon zum zweiten Mal hinter sich greifen. Beide Male traf SVO-Spielmacher Gabriel Gallus vom Elfmeterpunkt. Erst holte Gudera SVO-Angreifer Nico Huber unsanft von den Beinen (4.), dann ging David Friedmann gegen Emanuele Giardini etwas ungeschickt zu Werke (7.). Nach knapp einer halben Stunde traf ausgerechnet der Ex-Bühlertäler Philip Keller zum 0:3. Nach dem Wechsel gewann Bühlertal plötzlich die Zweikämpfe im Mittelfeld und wurde mit dem Anschlusstreffer zum 1:3 durch Nico Westermann belohnt (64.). Der SVB witterte zwar Morgenluft, blieb aber zu drucklos.

SV Stadelhofen -

SV 08 Kuppenheim 1:3.

Nach Treffern von Routinier Thorsten Peter und Yannis Otto lagen die "Nullachter" zur Pause vermeintlich komfortabel in Front, doch nach dem Anschluss durch SVS-Torjäger Valon Salihu schwamm die junge Kuppenheimer Truppe, überstand die Druckphase der Hausherren aber ohne weiteren Gegentreffer. Als dann der gerade eingewechselte Maximilian Klein das 1:3 markierte (81.), war der Sieg unter Dach und Fach - worüber sich Kuppenheims Sportvorstand Almir Karamehmedovic selbstredend freute: "Wir haben gezeigt, dass wir mit einer gestandenen Verbandsligamannschaft mithalten können." Besonders von der Offensivleistung seiner Truppe war er angetan: "Das war bärenstark!" Tore: 0:1 Peter (11.), 0:2 Otto (15., FE), 1:2 Salihu (49.), 1:3 Klein (81.).

VfB Bühl -

Kehler FV 2:1.

Schon in Hälfte eins deutete sich an, dass der VfB durchaus in der Lage war, den favorisierten Verbandsligisten zu ärgern: Kehl hatte zwar mehr Spielanteile, doch die Hausherren störten geschickt und setzten immer wieder Nadelstiche. Ein wie auf dem Reißbrett entworfener Spielzug sorgte beim Bühler Anhang für ersten Jubel: Über Maxime Daeffler, Simon Maurath und Simon Ginetto landete der Ball wieder beim bärenstarken Maurath, der die Kugel aus zehn Metern ins Tor wuchtete (41.). Nach gut einer Stunde tauchte dann Kehls Routinier Benjamin Göhrunger nach feinem Pass frei vor dem Bühler Gehäuse auf und traf schnörkellos zum Ausgleich (58.) Nach dem Wechsel ließ der KFV Ball und Gegner gekonnt laufen, zahlreiche gute Möglichkeiten waren die Folge. Doch entweder rettete das Aluminium oder der glänzend aufgelegte Bühler Schlussmann Marcel Lang. Und so durfte der Bühler Anhang erneut jubeln: Nach Vorarbeit von Maurath murmelte der emsige Steven Knosp den Ball zum Siegtreffer ins Tor (78.). Bühler neuer, alter Trainer Alexander Hassenstein war "mächtig stolz auf meine Mannschaft".

SV Sinzheim -

Offenburger FV 0:8.

Mit viel Wohlwollen lässt sich konstatieren, dass der SVS in den ersten zehn Minuten noch mithalten konnte, nach dem Offenburger 1:0, spätestens aber nach dem Doppelschlag durch Marco Petereit zum 0:3 nach gerade mal einer halben Stunde implodierte die Gegenwehr der Hausherren. Auch im zweiten Durchgang wirbelte die OFV-Kombinationsmaschine weiter, je zwei Tore von Eimen Kelbi und Fabian Feißt waren die Folge. Nach dem Auftakttor machte Keven Feger mit seinem Treffer in der Schlussminute die Sinzheimer Klatsche perfekt, die "auch in der Höhe verdient ist", wie Sinzheim sportlicher Leiter Dominik Hauns zugeben musste: "Der OFV hat das richtig stark gemacht." Tore: 0:1 Feger (10.), 0:2, 0:3 Petereit (23., 30.), 0:4 Kelbi (48.), 0:5 Feißt (61.) 0:6 Kelbi (76.), 0:7 Feißt (78.), 0:8 Feger (90.).

SV Weitenung -

FV RW Elchesheim 3:4.

Schon im ersten Durchgang hielt der SVW gut mit, doch der zwei Klassen höher angesiedelte Landesligist war in der Chancenauswertung deutlich effizienter und führte zur Pause mit 3:1. Nach dem Wechsel waren die Hausherren gar optisch überlege, doch mehr als die Anschlusstreffer zum 2:3 beziehungsweise 3:4 wollten nicht fallen. Vorstand Hubert Frietsch fand die Niederlage "unglücklich", mit der Leistung seiner Elf war er hingegen zufrieden. Tore: 0:1 Schneider (12.), 1:1 Habich (20.), 1:2. 1:3 Riili (38.), 2:3 Habich (53.), 2:4 Essig (75.), 3:4 Miller (80.).

mSV Linx -

TuS Oppenau 4:2.

Der heimische Verbandsligist setzte sich standesgemäß gegen den Landesligisten aus Oppenau durch. Türöffner für den verdienten Heimsieg für das Team von Sascha Reiß war ein Doppelpack von Neuzugang Adrian Vollmer innnerhalb von drei Minuten. Spielentscheidend war der Treffer von Alexander Merkel zum 3:0 kurz vor der Pause. Danach schaltete der SVL einige Gänge runter, der TuS kam folglich noch zu zwei Toren. Tore: 1:0, 2:0 Vollmer (13., 16.), 3:0 Merkel (42.), 3:1 Abdalla (54.), 4:1 Göser (78.), 4:2 Künstle (89.).

SV Oberharmersbach -

1. SV Mörsch 1:4.

Der Verbandsligist hat die Pflichtaufgabe gegen den Landesligist ohne Probleme bewältigt. Von Beginn an war der SVM die tonangebende Mannschaft und ging durch einen direkt verwandelten Freistoß von Heck früh in Führung (12.). Danach schlich sich etwas der Schlendrian im Mörsch Spiel ein, der SVO kam zu einigen Gelegenheiten. Kurz vor der Halbzeit stellte Kyei auf 2:0, kurz nach der Pause sorgte Kapitän Maximilian Schmitt für die Vorentscheidung. Doch der Landesligist spielte trotzdem weiter munter und kam in der Schlussminute noch zum verdienten Ehrentreffer. Tore: 0:1 Heck (12.), 0:2 Kyei (44.), 0:3 Schmitt (50.), 0:4 Leiss (74.), 1:4 Schößler (90.).

SV Oberschopfheim -

Rastatter SC/DJK 1:0.

Überraschung in Oberschopfheim: Der heimische A-Ligist bezwang den pomadig auftretenden Landesligisten bereits nach 90 Minuten. Vor allem in der ersten Halbzeit wusste der SVO auch spielerisch zu überzeugen, scheiterte aber mehrmals am glänzend aufgelegten RSC-Keeper Simon Baumstark. Nach der Pause zeigte sich der Gast nun ebenbürtig. Eine Unachtsamkeit bedeutete dennoch das Aus: Nach einer Ecke stand Yannic Prieto am langen Pfosten frei und köpfte aus kurzer Distanz zum Siegtreffer ein (74.). (rm/moe/rap)