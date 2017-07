Goldsprung von Antonaci Acht Einzelmedaillen, davon zwei in Gold, zwei in Silber und vier in Bronze, sowie Staffel-Bronze über 3x800 Meter, war die glanzvolle Edelmetall-Ausbeute der Leichtathleten aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den süddeutschen Meisterschaften der U-23-Junioren und der U-16-Jugendlichen in Ingolstadt. Garniert wurde das Ganze mit weiteren sechs Top-Acht-Platzierungen und zahlreichen neuen Bestleistungen. Zum ersten Mal über die begehrte 40-Meter-Marke warf Vanessa Kobialka vom TV Iffezheim ihre Diskusscheibe. Nach 38,67 Meter im ersten Versuch bei den W-15-Mädchen gelang Kobialka im sechsten Durchgang der große Wurf und sie setzte sich mit 40,20 Meter an die Spitze der Konkurrenz. Am frühen Vormittag hatte Kobialka bereits beim Kugelstoßen eine neue Bestmarke gesetzt. Im ersten und im sechsten Versuch landete das drei Kilogramm schwere Gerät jeweils bei 13,51 Meter, 20 Zentimeter mehr als bisher. Am Ende fehlten ihr als Vierte vier Zentimeter zu Bronze. Eine neue Bestleistung schaffte auch Gloria Antonaci (SR Yburg Steinbach) beim Dreisprung. Die W-15-Athletin steigerte sich gegenüber den badischen Meisterschaften um drei Zentimeter auf 11,28 Meter. Damit holte sie die Goldmedaille vor Nicola Müller (LG Ortenau Nord; 11,17). Immer eine Bank, wenn es um Medaillen geht, sind die Hammerwerfer aus dem Kreisgebiet. Simon Krieg (LAG Obere Murg) landete bei den Junioren U23 mit 50,74 Meter auf dem Silberplatz und verwies seinen Trainingskameraden Kevin Weiß (TV Gernsbach) mit 48,89 Meter auf den Bronzerang. Platz vier belegte Leon Wörner (LAG; 39,45). Mit der Silbermedaille belohnt wurde Niklas Huber (SR Yburg Steinbach) beim Kugel-stoßen. Nach dem Vorkampf lag der M-15-Mehrkämpfer noch mit 13,89 Meter auf Platz sieben und schaffte gerade so den Einzug ins Finale der besten Acht. Im sechsten Durchgang packte er mächtig aus und wuchtete die Vier-Kilo-Kugel auf starke 15,37 Meter. Damit sortierte er sich hinter Alexander Schaller (München; 16,52) auf Platz zwei ein. Über 80 Meter Hürden hatte Huber knapp das Finale verpasst. Nach Bestleistung von 11,22 Sekunden im Vorlauf verpatzte er den Zwischenlauf und schied in 11,54 Sekunden aus. Im Finale wurde Bronze für 11,29 Sekunden vergeben. Die Bronzemedaille im Speerwurf der Jungs M14 bekam Jonathan Bertele (TV Bühlertal) für seine neue Bestleistung im Speerwurf. Im Finale steigerte er sich von Wurf zu Wurf und erzielte im sechsten Durchgang 43,81 Meter. Gleich im ersten Versuch schaffte dagegen Helen Baumgarten (SR Yburg Steinbach) ihre Tagesbestweite beim Weitsprung. Mit 5,18 Meter sprang die W-14-Athletin zu Bronze. Am zweiten Wettkampftag blieb sie über 100 Meter in Vor-, Zwischen- und Endlauf jeweils unter 13 Sekunden und steigerte als Siegerin des B-Finales ihre Bestzeit um drei Zehntel auf 12,84 Sekunden. Genau die gleiche Zeit schaffte ihre Vereinskameradin Corinne Gibilisco im Zwischenlauf der Mädchen W15, konnte sich damit trotz Bestleistung aber nicht für das Finale qualifizieren. Die Staffelmädchen U18 des TV Bühl (Jasmin Vollmer, Anna Ganter und Christine Vollmer) liefen über 3x800 Meter in 8:05,05 Minuten auf den Bronzeplatz. Über 2000 Meter W14 kam Sophia Seiter (TV Bühl) in 7:04,76 Minuten ebenfalls auf den dritten Rang. Über 800 Meter in 2:26,55 Minuten sicherte sie sich zudem den sechsten Platz vor Lisa Merkel (Steinbach, 2:26,59). Hanna Altmann (Steinbach; W14) wurde Sechste über 80 Meter Hürden (12,28 Sekunden) und Siebte im Weitsprung mit 5,01 Meter.(rawo)

