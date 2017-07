Bestleistungen für Rasenkraftsportler

Dass der TV Langenbrand in seiner Rasenkraftsportabteilung keine Nachwuchssorgen hat, liegt an der jahrelangen Aufbauarbeit. Bei den etwas älteren Semestern konnten die Gastvereine bei den badischen Meisterschaften auf dem Sportplatz in Langenbrand durchaus mithalten. Schon zu Wettkampfbeginn zeigten sie, dass auch aus Mannheim und dem Südschwarzwald erfahrene Athleten an den Start gehen können.

Bevor jedoch unter den Sportlern in den Konkurrenzmodus geschaltet wurde, wurde unter Freunden gefachsimpelt und Erinnerungen ausgetauscht. Notgedrungen. Denn vor Beginn mussten zunächst die Kreidemarkierungen in den Wurfsektoren nachmarkiert werden, die in der Nacht zum Wettkampftag den sintflutartigen Regenfällen zum Opfer gefallen waren. Dann gab die Wettkampfleitung das ersehnte Startsignal.

Jeder Teilnehmer startete in drei Disziplinen: Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen. Moderator Bernd Wörner (TVL) freute sich, dass neben vertrauten Gesichtern auch einige neue Starter auf dem Feld waren. Als ältester Neuzugang nahm Georg Mildenberg (MTG Mannheim, Jahrgang 1934) den Kampf um die Punkte auf, als Jüngste Julia Wörner (TVL, Jahrgang 2003, Stein: 9,91 Meter, Gewicht: 12,95 Meter). Sie warf den Hammer bei ihrem ersten Wettkampf bereits auf stolze 18,46 Meter. Im Mittelfeld gab es ebenfalls einen Neuzugang: Stefan Hunkler (TG Ötigheim, Jahrgang 1986) knackte bei seiner ersten badischen Meisterschaft fast die 30-Meter-Marke (29,01 Meter). Die TVL-Mannschaft "Senioren 4" mit Eugen Thelen bei seinem ersten Rasenkraftsport-Dreikampf und den beiden erfahrenen Wettkämpfern Adi Marxer und Hans Zelenka holten mit 4201 Punkten verdient die Goldmedaille. Sehr gute Ergebnisse gab es aus TVL-Sicht in der Hammerwurfwertung. Bestleistungen erzielten Jaron Wörner (Schüler C, über 40 Kilogramm, 1080 Punkte im Dreikampf) mit 23,77 Meter und Felix Beilharz (Schüler A, unter 65 Kilogramm, 1563 Punkte) mit 28,55 Meter. In der Schülergruppe A über 65 Kilogramm warfen Benjamin Strobel mit 47,10 Meter (2343 Punkte, erster Platz) und Paul Sischka mit 33,84 Meter (1867 Punkte, zweiter Platz) neue Bestleistungen. Simon Krieg (Männer, unter 83 Kilogramm, 2261 Punkte im Dreikampf) warf den Hammer so weit wie noch nie: 53,14 Meter. (kv)