Mit mehreren Baustellen an die Weser

"Überspitzt könnte man es so formulieren, dass wir anfangen wollen, zu verteidigen." Marc-Patrick Meister hat diesen im Duktus für ihn durchaus typischen Satz gesagt - und zwar auf der gestrigen Pressekonferenz des Karlsruher SC. Was er damit - ganz unüberspitzt - zum Ausdruck bringen wollte, tat er zudem kund: "Zwei Spiele, fünf Gegentore - das ist zu viel." Die Folge dessen: Vor der morgigen Partie des Drittligisten aus dem Wildpark bei der Bundesligareserve des SV Werder Bremen (19 Uhr) kündigte KSC-Coach Meister Veränderungen an.

Ob die Ankündigung sich aufs Personal oder die taktische Grundordnung beziehen wird, ließ Meister gestern offen. Zumindest einen Wechsel für die Partie beim Tabellenvierten muss der Trainer ohnehin einkalkulieren: Rechtsverteidiger Matthias Bader hat seit dem Spiel in Unterhaching "starke Leistenschmerzen" und droht auszufallen.

Fabian Schleusener, der vergangene Saison noch beim morgigen Gastgeber spielte, könnte, so Meister, "eine mögliche Variante" sein, "die Herausforderung zu managen". Schleusener war es auch, der seine Karlsruher Kollegen vorgewarnt hat, dass sie an der Weser ein nicht gerade typisches "Stadion" erwartet. "Es ist ein großer Platz umgeben von einer Tartanbahn und Minitribünen", verriet der Ex-Bremer, verbunden mit dem Hinweis: "Wir freuen uns darauf, dort zu spielen."

Die Vorfreude ist auch bei Daniel Gordon groß, der wohl erstmals wieder in einem Ligaspiel für den KSC antreten darf. "Es sieht danach aus, dass ich das KSC-Dress erstmals in einem Pflichtspiel trage. Ich bin hoch motiviert und hoffe, dass wir die Kurve kriegen", sagte der Rückkehrer aus Sandhausen. Dass er bisher keinen Einsatz in der Startelf hatte, sei nicht verwunderlich. "Meine Leistung war nicht das, was ich zeigen kann. Ich hatte Nachholbedarf. Aber jetzt bin ich fit und positiv gestimmt", so Gordon.

Die wichtigste Aufgabe in Bremen sei es einerseits, zu Null zu spielen, andererseits gehe es aber auch darum, mehr Chancen herauszuspielen sowie ein Teil dieser auch zu verwandeln. "Wir haben mehrere Baustellen", fasste KSC-Stürmer Anton Fink gestern beides zusammen. Seine Analyse: "Wir bekommen hinten zu einfache Gegentore.Aber das hat nicht nur mit der Abwehr zu tun, sondern mit dem gesamten Defensivverhalten. Das fängt bei uns Stürmern an und endet beim Torwart. Wir müssen trotzdem versuchen, mehr Chancen herauszuspielen. Das fällt uns momentan nicht ganz so leicht."

Auch Meister sieht auch in der Offensive Verbesserungsbedarf. "Wir lassen vorne zu viel liegen. Wir wollen am Mittwoch über bessere Ballsicherheit und verbessertes Positionsspiel sowie den ein oder anderen Spieler mehr, der in die Offensive nachrückt, versuchen, das zu ändern", sagte er.

Eine Option dafür wäre Oskar Zawada, der nach einer Virusinfektion wieder voll einsatzbereit ist. Zumindest ein Platz im Kader zeichnet sich ab, aber ob er auch spielt? "Das weiß ich nicht", sagte der polnische Stürmer. "Wir haben Bremen analysiert. Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Wir wissen was wir zu tun haben", fügte er zudem an.

Für den KSC wohl nicht mehr spielen wird Ylli Sallahi. Es zeichnet sich ab, dass der aussortierte Verteidiger die Badener zeitnah verlässt. "Vielleicht können wir morgen etwas verkünden", sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer gestern.