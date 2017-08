Bühler Boule-Club steigt aus Regionalliga ab

Ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr steigt die erste Mannschaft des Bühler Boule-Clubs nach fünf Jahren Zugehörigkeit aus der Regionalliga, der zweithöchsten Spielklasse Baden-Württembergs, ab. In der nächsten Saison spielt das Team in der Oberliga um den Wiederaufstieg.

Gleich am ersten Spieltag in Ötisheim kassierte die Mannschaft gegen BC Eisingen und BC Karlsruhe zwei Niederlagen. Mit diesen nahm das Team einen Abstiegsplatz ein, den es bis zum Saisonende nicht verlassen sollte. Beim zweiten Spieltag in Bergalingen konnte von den drei Begegnungen gegen Freiburg, Ötisheim und Gernsbach nur gegen Ötisheim gepunktet werden. Der dritte Spieltag in Rastatt zeigte keine Steigerung, man spielte wie ein Absteiger - mit Niederlagen gegen den Aufsteiger BC Bad Saulgau, BC Ettenheim und LB Gutach.

Mit dem Abstieg im Gepäck reiste der BBC zum letzten Spieltag nach Freiburg. Mit drei Siegen wäre ein Ligaverbleib noch möglich gewesen. Und der Beginn machte Hoffnung auf das "Wunder": Die erste Begegnung gegen Mühlacker wurde mit 3:2 gewonnen. Der nächste Gegner BC Lindenberg machte jedoch alle Hoffnungen zunichte, der BBC verlor 1:4 - damit war der Abstieg besiegelt. Das letzte Spiel gegen den Regionalligameister Rheinhausen ging mit 0:5 verloren. Die Saison hat gezeigt, dass die Mannschaft des Bühler Boule-Clubs derzeit nicht in der Lage ist, den hohen spielerischen Ansprüchen der Regionalliga zu genügen. Die Mannschaft muss sich auf ihre alten Stärken zurückbesinnen und gegebenenfalls neu ausrichten, damit die nächste Saison erfolgreicher wird.

Für die zweite Mannschaft galt es nach dem letztjährigen Abstieg aus der Landesliga in die Bezirksliga sich neu zu orientieren und den Klassenerhalt zu schaffen. An den ersten beiden Spieltagen kassierte man bereits vier Niederlagen und wurde an die schlechte Saison in der Landesliga erinnert. Die Wende kam am dritten Spieltag: Gleich zwei Siege ließen die Stimmung und die Hoffnung auf den Klassenerhalt kräftig steigen. Nach zwei weiteren Niederlagen am vierten Spieltag wollte man die letzte Chance nutzen und am letzten Spieltag nochmal Punkte gegen den Abstieg sammeln. Das Saisonfinale in Ötisheim war erfolgreich mit zwei Siegen und einer Niederlage. Die zweite Mannschaft des Bühler Boule-Clubs erreichte den drittletzten Platz der Bezirksliga und spielt somit nächstes Jahr wieder in dieser Klasse.

Oliver Anders erreichte bei der Landesmeisterschaft Doublette in Mannheim den fünften Platz und qualifizierte sich mit seinem Partner für die deutsche Meisterschaft in Tromm. Dort erreichte Anders das Achtelfinale und schaffte damit die beste Platzierung für ein mittelbadisches Team.(red)