Mürrisch an die Weser

Zwei Spiele, nur ein Punkt, dafür schon fünf Gegentore - den Start in die 3. Liga haben sich die Verantwortlichen des Karlsruher SC definitiv anders vorgestellt. Entsprechend mürrisch ist die Stimmung rund um den Adenauerring schon wieder. Sollte sich auch heute Abend im Gastspiel beim SV Werder Bremen II (19 Uhr) nicht zumindest eine leise Trendwende abzeichnen, dürften die Badener von ihrer Zweit- auf direktem Weg in eine Drittligakrise hineinrutschen, frühe Trainerdiskussion inbegriffen. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass es auch beim letzten Absturz in Liga drei eine gute Weile gedauert hat, ehe die auch damals weitgehend neu zusammengestellte Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht werden konnte. Drei Punkte nach fünf Spieltagen samt Rang 18 standen in der Saison 2012/13 zu Buche. Erst in der Rückrunde startete der KSC damals so richtig durch. Geduld ist bisweilen also durchaus angebracht. Das Arbeiten an vorhandenen Mängeln indes schon auch. Als größter Mangel beim KSC hat sich auch in dieser 3. Liga bislang die Abwehr entpuppt. Schon fünf Gegentore sind Beweis dessen. Da drängt sich ein Personalwechsel von ganz alleine auf. Innenverteidiger Daniel Gordon (Foto: GES) dürfte der Profiteur eines solchen sein, Martin Stoll der Leidtragende. In Bremen fehlen dürfte zudem Rechtsverteidiger Matthias Bader (Leistenprobleme). Ihn könnte Fabian Schleusener ersetzen. (red)

