Finale bei tropischen Bedingungen Von Heiko Borscheid Lange hielt er mit, der Außenseiter FC Gernsbach im Finale der 16. Gaggenauer Stadtmeisterschaft im Rahmen des Sportfestes der Sportvereinigung Ottenau. Am Ende setzte sich der Favorit bei schwülen Bedingungen aber klar mit 3:0 durch. Ein Pflichtsieg quasi, mehr nicht, trat der Gast doch verstärkt mit Reservespielern an und trennten in der Vorsaison beide Vereine noch drei Ligen. Bereits am Freitagabend setzte sich der FC Gernsbach in der Gruppe A gegen den FV Hörden, TSV Loffenau und SV Michelbach durch. Viele Spieler aus der zweiten Reihe bekamen dabei ihre Chance, die sie nutzten. Spieler des Abends war aber dennoch ein altbekannter: Sebastian Dittgen erzielte vier Tore, teilweise musste er dabei nicht einmal viel laufen. Gegen Loffenau nämlich traf er aus nahezu 40 Metern in des Gegners Gehäuse. Mit zwei Siegen und einem Remis zog der Aufsteiger in die A-Klasse verdient ins Finale ein. In der Gruppe B setzte sich standesgemäß der heimische Landesligist durch, der auf den FV Bad Rotenfels, den VFB Gaggenau und - zufälligerweise - auch auf die eigene Reserve traf. Drei Siege konnte die Elf des neuen Trainers Björn Stolle am Ende verbuchen. Am Montagabend stand den Spielern aufgrund der tropischen Bedingungen bereits vor dem Anpfiff des Finales der Schweiß im Gesicht. Die Partie hingegen nahm recht schnell Fahrt auf, was sich in guten Tormöglichkeiten der Hausherren niederschlug. Kevin Walter, Patrick Ebler und mehrfach Florian Hornung hatten die Führung auf dem Fuß, waren zu der Zeit aber noch damit beschäftigt, ihr Visier einzustellen. Auf der anderen Seite war es lediglich Routinier Dittgen, der für Gefahr sorgte. So dauerte es bis zur zweiten Halbzeit dieses mit zweimal 30 Minuten angesetzten Endspieles, ehe der Landesligist auf die Siegerstraße einbog. Nach einem Eckball sorgte eine Stafette, die Roman Grimm über Kevin Walter einleitete dafür, dass Andrei Popa 40 Zentimeter vor der Torlinie nur noch einschieben musste. Sechs Minuten später war es Mathias Chwalek, der die Sportvereinigung mit 2:0 in Führung brachte, ehe kurz vor Spielende Tobias Wunsch per Foulelfmeter für den Endstand sorgte. Florian Herrmann hatte in der Szene zuvor Chwalek gefoult. Der gute Schiedsrichter Thomas Schillinger aus Obertsrot hat mit der Begegnung keinerlei Probleme.

