Bronze aus dem Elbsand gebaggert

Die Bühler-Fraktion musste sich zunächst in einer Dreiergruppe mit den starken Mannschaften aus dem bayrischen Grafing und der ersten Mannschaft aus Freiburg messen. Der Turniermodus sah vor, dass nur der Gruppenerste weiter um die Meisterschaft mitspielen darf. Der erste Gruppengegner aus Freiburg, der zuvor deutlich gegen Grafing verloren hatte, stand im Spiel gegen die Bühler Jungs schon gehörig unter Druck, entsprechend engagiert gingen die Freiburger ins Spiel. Die Bühler konnten aber in den beiden Einzeln (zwei gegen zwei) mit 21:14 und 21:10 gewinnen. Der neue Turniermodus sah dann aber noch mindestens zwei weitere Sätze im Vier-gegen-Vier vor, um den endgültigen Sieger zu ermitteln. Prompt verloren die Bühler das erste Vierer-Match knapp mit 13:15 und hatten dann auch beim Stande von 10:14 im vierten Satz vier Satzbälle gegen sich. Hätten die Bühler verloren, wäre es in einem fünften Golden-Set zum Tiebreak gekommen. Aber die Bühler bewahrten ruhig Blut und konnten nach Abwehr von insgesamt sechs Satzbällen mit ihrem dritten Matchball den Satz mit 21:19 und damit das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden.

Im zweiten Gruppenspiel trafen die Bühler dann auf den TSV Grafing. Die zwei Einzel wurden mit 21:11 und 21:17 klar gewonnen, auch im Vierer-Duell setzten sich die Bühler überraschenderweise deutlich mit 15:9 und 15:11 durch. Als Gruppensieger war man so automatisch für die Finalrunde der besten sechs Teams qualifiziert. Für die Bühler ging es in der Zwischenrunde dann mit Rottenburg und Schwerin um den Einzug in die Halbfinals.

Schwerin verlor das Spiel gegen Rottenburg knapp mit 1:3, so dass die Bühler ihrerseits mit einem Sieg gegen Schwerin schon das Ticket für das Halbfinale sicher gehabt hätten. Es entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch: Das erste Einzel konnten die Bühler wieder mit 21:12 für sich entscheiden, verloren aber das zweite mit 16:21. Im ersten Doppel setzten sich die Bühler wieder mit 15:10 durch, verloren aber das zweite mit 12:15. Ein Golden-Set musste die Entscheidung herbeiführen: Hier konnten sich die Bühler mit ihrem Team mit 15:13 knapp durchsetzen und feierten frenetisch den Einzug in das Halbfinale. Das abschließende Zwischenrundenspiel gegen Rottenburg bestimmte letztlich nur den Gegner in den Halbfinals. Hier konnte sich die Rottenburg mit 3:1 durchsetzen. Dies bedeutete für die Bühler, dass sie im Halbfinale auf die Übermannschaft aus Dachau trafen.

Die Jugendmannschaften des ASV sind den vergangenen Jahren zu den absoluten Top-Mannschaften in der Halle sowie im Sand aufgestiegen. Die Bühler gingen also als Underdog in die Spiele und waren tatsächlich deutlich unterlegen. Mit 0:4 verlor man zwar das Halbfinale, nicht aber die Moral, schließlich ging es dann im abschließenden Spiel gegen Human Essen immer noch um die Bronzemedaille.

Im kleinen Finale spielten die Bühler groß auf und ließen den Essen nicht den Hauch einer Chance: Mit 21:10, 21:11 in den Einzeln und 15:10, 17:15 in den Doppeln war das Ergebnis mit 4:0 für die Bühler mehr als deutlich. Verdient sicherten sich die Bühler die Bronzemedaille in Hamburg, was ausgiebig gefeiert wurde. Deutscher Meister wurde der ASV Dachau, der im Finale den TV Rottenburg mit 3:1 besiegen konnte. (red)