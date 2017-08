Das letzte Hurra

Bolt, Bolt, noch mehr Bolt und dann ein klein wenig vom Rest: Das letzte Hurra des schnellsten Menschen der Geschichte stellt bei der morgen beginnenden Leichtathletik-WM in London alles in den Schatten. Auch den deutschen Assen bleibt bei der großen Usain-Bolt-Show nur eine Nebenrolle. Im Hype um den Jamaikaner geht fast unter, dass die Doping-Nation Russland zumindest als Mogelpackung wieder mitmischt. "Ich habe der Welt bewiesen, dass ich der Größte bin. Es war eine große Karriere, ich fühle mich befreit", sagte der elfmalige Weltmeister Bolt vor der Rückkehr ins Londoner Olympiastadion. Dort hatte er 2012 bei ebenso stimmungsvollen wie dopingverseuchten Sommerspielen (siehe Text auf dieser Seite) dreimal Gold abgeräumt, nun erlebt die umgebaute Arena den Schlussakt seiner glorreichen Karriere. Der späte Bolt ist allerdings längst nicht mehr der Bolt vergangener Zeiten. Bei seiner Generalprobe in Monaco kämpfte sich der Weltrekordler (9,58 Sekunden) über 100 m mühsam unter die 10-Sekunden-Marke (9,95). Sein in besten Momenten schwereloser Laufstil wirkte schwerfällig. "Ich bin auf dem richtigen Weg", sagte Bolt. Die Gefahr, dass sich der 30-Jährige mit einer Niederlage verabschiedet, ist dennoch gegeben. Auf seine Lieblingsstrecke 200 m verzichtet Bolt in London ganz, somit wird das 100-m-Finale am Samstagabend in die Sportgeschichte eingehen - ganz gleich, wie es endet. Bolt ist auf dem Absprung, sein Nachfolger als größte Nummer der Leichtathletik steht schon parat: 400-m-Weltrekordler Wayde van Niekerk aus Südafrika peilt seit Michael Johnson 1995 das Gold-Double aus halber und ganzer Stadionrunde an, würde über 200 m damit nach vier Bolt-Titeln in Serie eine Ära beenden. An den Glamour-Faktor eines Bolt wird der leise van Niekerk allerdings nie heranreichen. Von den weiteren Stars der Wettkämpfe in London kommt dem am ehesten noch Mo Farah nahe: Der britische Topstar peilt das fünfte 5000/10000-m-Double in Serie an (nach Olympia 2012/2016 und WM 2013/2015), ehe er gänzlich zum Marathon wechselt. Doppelt triumphieren wollen auch die Südafrikanerin Caster Semenya (800/1500), die erneut von der Testosteron-Debatte eingeholt wird, und Jamaikas Sprint-Queen Elaine Thompson (100/200), die damit das weibliche Bolt-Erbe antreten könnte. Deutsche Medaillenkandidaten sind rar, Goldanwärter eigentlich nur die Speerwerfer Thomas Röhler und Johannes Vetter. "Ich bin jetzt auch nicht euphorisch in Richtung London", sagte Chef-Bundestrainer Idriss Gonschinska. Einstige Erfolgsgaranten sind entweder nicht (mehr) dabei (Christina Schwanitz, Christina Obergföll) oder nicht wirklich in Medaillenform (David Storl, Raphael Holzdeppe), der dreimalige Diskus-Weltmeister Robert Harting ist Außenseiter. Acht Medaillen wie 2015 in Peking sind utopisch. Zumal die Konkurrenz größer ist angesichts der bei Olympia 2016 noch fast komplett fehlenden Russen. Deren Verband ist weiterhin suspendiert, 19 Sportler sind aber trotzdem wegen einer Sondergenehmigung dabei. Diese heißen zwar nicht offiziell Russen sondern "neutrale Athleten", sind aber de facto ein Team unter dem russischen Chefcoach Juri Borsakowski. Auch wenn keine Landesflagge zu sehen, keine Hymne zu hören sein wird - still und leise ist Russlands Leichtathletik zurückgekehrt und hat vor allem durch Hochspringerin Marija Lasizkene, unter ihrem Mädchennamen Kuchina 2015 Weltmeisterin, beste Titelchancen. Ein Zustand, der ein wenig nach altem Mief riecht. (sid)

