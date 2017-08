Nächste Pleite

Es bleibt dabei: Auch nach drei Begegnungen in der 3. Liga hechelt der KSC dem ersten Sieg hinterher. Beim Reserveteam von Werder Bremen gelang den Badenern wenig bis nichts. Die 0:2-Niederlage des KSC war völlig korrekt. Die Elf von Trainer Marc-Patrick Meister - der selbst ernannte Aufstiegsfavorit - hinkt den Erwartungen weit hinterher. Anstatt Tabellenführer ist der KSC im Tabellenkeller der 3. Liga angelangt.

Dennoch versuchte Meister, etwas Positives im schwachen Auftritt seiner Schützlinge zu finden. "Es war verrückt, das war unser bestes Spiel in dieser Saison, wir haben viele Chancen herausgespielt. Das Spiel war in Ordnung - das Ergebnis nicht", so die Analyse.

Nach diesem 0:2, der zweiten Pleite im dritten Spiel, steht Meister schon enorm unter Druck. Auch deshalb hatte er sein Team neu formiert. Die Begründung des Trainers: "Wir wollten mehr Ballsicherheit in unser Spiel bekommen." Daher brachte er gleich ein Quartett an neuen Spielern "die den Ball mehr fordern."

Techniker Marvin Wanitzek kam für den verletzten Matthias Bader in die Startelf. Alexander Siebeck wurde im Mittelfeld nominiert und Andreas Hofmann aus dem Team genommen. Da der KSC zuvor schon fünf Gegentore kassierte, kehrte Daniel Gordon in die erste Elf zurück. Der 32-Jährige hatte seine Rückenprobleme überwunden und sollte den Job des Abwehrchefs übernehmen. Für Gordon keine leichte Aufgabe, denn sein letzter Einsatz über 90 Minuten lag rund fünf Monate zurück. Doch mit seiner enormen Kopfballstärke half der 194-Zentimeter-Hüne dem KSC - zumindest in der Luft.

Dennoch: die Umstellungen brachten wenig. Das Beste beim KSC? Die Fans, die tolle Stimmung machten, obwohl die Mannschaft alles andere als ein fußballerisches Feuerwerk abbrannte. Viele Fehlpässe - wenig Torchancen. Nach einem Standard kam Marvin Wanitzek zu spät, David Pisot traf die Kugel nach einem Eckball nicht richtig. Man spürte immer wieder die Unsicherheit im Team. In den ersten 45 Minuten erspielte sich die Meister-Elf keine richtige Chance aus dem Spiel heraus.

Als dann einige Wildparkprofis Kollektivschlaf hielten - Rechtsverteidiger Camoglu, die Innenverteidigung, dazu eine Unsicherheit von Keeper Benjamin Uphoff - stand es prompt 1:0 für Werder durch Leon Jensen. Der Auslöser für die Werder-Führung war allerdings ein schlimmer Fehler von Jonas Föhrenbach, der sich bei einem Kopfballduell amateurhaft verhielt. Das sah auch Sportdirektor Oliver Kreuzer so. "So in ein Kopfballduell zu gehen, das geht gar nicht", fauchte Kreuzer.

Meister wechselte zur Halbzeit nicht, hoffte, dass sich seine Jungs steigerten. Aber: Aufbäumen? Aggressivität? Pustekuchen! Uphoff musste mehrfach klasse reagieren, sonst wäre der KSC schon nach einer Stunde besiegt gewesen. Dann hatte Oskar Zawada die Chance zum Ausgleich - aber es fehlte die Präzision. Wie auch bei einem Fernschuss und Kopfball des erneut blassen Kai Bülows. In der Schlussminute erzielte schließlich Rafael Kazior das 2:0 für Werder.

Es war erneut ein schwacher Auftritt des teuersten Kaders der 3. Liga. Nach dieser Niederlage steht Coach Mark-Patrick Meister enorm unter Druck. Man munkelt im Wildpark, dass die Partie am Samstag gegen Wehen-Wiesbaden für den Trainer bereits zum Schicksalsspiel über seine berufliche Zukunft wird.

Bremen II: Duffner - Verlaat (76. Vollert), Pfitzner, Volkmer - Eggersglüß, Touré, Käuper, Jacobsen - Jensen (73. Rosin), Aycicek (87. Kazior)- Johannes Eggestein.

Karlsruhe: Uphoff - Siebeck (76. Muslija), Gordon, Pisot, Föhrenbach (79. Schleusener) - Bülow - Camoglu, Wanitzek (82. Stroh-Engel), Lorenz - Fink, Zawada. - Zuschauer: 2500 - Schiedsrichter: Oliver Lossius (Sonderhausen) - Tore: 1:0 Jensen (36.), 2:0 Kazior (90.) - Gelbe Karten: Käuper (3) - Siebeck (1), Lorenz (2).