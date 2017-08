Gleich ein echter Gradmesser

Es gibt gewiss angenehmere Aufgaben für den SV Mörsch als gegen eine erfahrene Mannschaft wie den SV Linx, gespickt mit feinen Fußballern wie Alexander Merkel, Neuzugang Adrian Vollmer und Torjäger Marc Rubio, in die zweite Verbandsligasaison in Folge zu starten - auch noch auswärts und gezeichnet von namhaften Abgängen. Doch eins ist sicher: Mit dem Duell gegen den SVL hat die Truppe von Dietmar Blicker gleich einen echten Gradmesser zum Auftakt erwischt.

"Der SV Linx ist nach den Neuzugängen für mich klarer Aufstiegsfavorit und ein richtiges Brett für uns zum Auftakt", findet Blicker. Neben Vollmer, der vom Oberliga-Absteiger Offenburger FV nach Linx wechselte, schloss sich auch Dennis Klemm aus der Mörscher Sandgrube dem Team von Trainer Sascha Reiß an. "Ein schwerer Verlust. Dennis war für uns enorm wichtig. Natürlich auf dem Spielfeld mit seiner Übersicht, seinen Ideen und Pässen sowie der Torgefährlichkeit", blickt der SVM-Coach wehmütig auf die fußballerischen Vorzüge des 23-jährigen Mittelfeldspielers zurück. "Darüber hinaus war Dennis auch im Zwischenmenschlichen ein super Typ, der für alle immer ein offenes Ohr hatte", preist Blicker auch den Menschen Klemm.

Doch der Übungsleiter hat nicht nur den Verlust von Klemm zu beklagen, gleich drei weitere Leistungsträger der vergangenen Saison - Dominic Riedel, Martin Kramer und Franz Rudhart - schnüren ihre Kickstiefel nun woanders. "Vier meiner besten sechs Spieler sind weg", fasst Blicker die diesjährige Wechselperiode zusammen. Daher verwundert es auch nicht, dass in der Vorbereitung noch gehörig Sand im Mörscher Getriebe war. So schied der SVM etwa beim Hardt-Cup bereits in der Vorrunde aus. Ein Schritt in die richtige Richtung war jedoch der 4:1-Pokalsieg gegen den Landesligisten SV Oberharmersbach am vergangenen Sonntag, bei der die Mannschaft "über weite Strecken einen guten Fußball gezeigt hat", so der erfahrene Trainer.

Hoffnungen setzt Blicker vor allem auf das neue Duo Steven Herbote (SV 08 Kuppenheim) und Nikolai Heck (FC Nöttingen). "Wir sind zum Start gegen Linx gleich richtig gefordert. Wichtig wird sein, dass wir unsere Defensivprinzipien nicht vernachlässigen", erwartet Blicker einen spielstarken Gegner, der gerade in der Offensive richtig Potenzial hat. Daher lautet das Zauberwort aus Mörscher Sicht: Umschaltspiel - und zwar ein schnelles. Passwege zustellen, Bälle abfangen, und dann schnell in den Angriffsmodus schalten. So stellt sich Blicker das modifizierte Mörscher Spiel vor - am liebsten bereits in Linx.