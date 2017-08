Kleiner Vorgeschmack auf die neue Saison

Zwar winkt nicht wie im Bezirk Offenburg dem Cupsieger eine Reise nach Berlin zum DFB-Finale, aber unattraktiv ist der Pokal im Bezirk Baden-Baden dennoch nicht. Außerdem ist er gerade in der ersten Runde immer für Überraschungen gut. Beispielsweise boxte der B-Kreisligist FC Frankonia Rastatt den Landesliga-Absteiger FC Durmersheim raus, der A-Kreisligist FC Schwarzach schoss den FC Lichtental dank des vierfachen Torschützen Manuel Gartner ab.

Überhaupt blieben bereits in der ersten Runde schon vier Bezirksligisten auf der Strecke. Einen weiteren wird es mit Sicherheit in der zweiten Runde erwischen, denn in Sasbach prallen der Vizemeister und der SV Ulm aufeinander.

In der zweiten Runde, die am Wochenende ausgespielt wird, sind nun auch die Halbfinalisten des Vorjahrs am Ball. Eine Woche vor Rundenbeginn müssen jetzt im Pokal die Karten aufgedeckt werden, die Zeit der Spielereien ist endgültig vorbei. "Das ist ein letzter Härtetest unter Wettkampfbedingungen, danach wissen wir, wo wir stehen", sagt Ottersweiers Spielertrainer Christian Coratella vor dem Pokalspiel am Sonntag gegen den Bezirksliga-Absteiger SV Weitenung. Und es ist ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Saison, denn beide Teams zählen in der Kreisliga A Süd zum Favoritenkreis. Coratella erwartet ein Duell auf Augenhöhe, dessen Ausgang völlig offen ist. Abzuwarten bleibt, wie der Bezirkspokalsieger SVW das Finale im Pamina-Supercup am Mittwoch im elsässischen Weyersheim verkraftet hat. Übrigens trifft man sich zwei Wochen später erneut in Ottersweier, dann geht's um Punkte.

Die Runde hat noch gar nicht begonnen - und der Bezirksligist SV Ulm hat schon drei Ausfälle zu beklagen. Trainersohn Oliver Ernst, Jonathan Wisser (beide Kreuzbandriss) und Rückkehrer David Friedmann (Meniskusverletzung) fallen längerfristig aus. Deshalb hat man sich auch mit Markus Wengenmayer, Michael Leppert (SV Sinzheim) und Aykut Ademogullari (TC Fatihspor) gezielt verstärkt. "Die Vorbereitung war gut, die Spieler haben voll mitgezogen. Aber mit dem Bezirksliga-Spitzenteam SV Sasbach wartet jetzt ein ganz schwerer Brocken auf uns", sagt Ulms Trainer Rolf Ernst, macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er in die dritte Runde einziehen will.

Das will schon aus "Prestigegründen" (TSV-Vereinschef Achim Grimm) der Liga-Rivale Loffenau, der beim eine Klasse tiefer angesiedelten FV Hörden antreten muss. Den FVH plagen vor diesem Derby große Personalsorgen. Einige Spieler sind verletzt, zu allem Überfluss handelte sich auch noch Konstantin Schnepf im Pokalspiel gegen Staufenberg (2:1) die Rote Karte ein. "Sicherlich hat ein Derby seine eigenen Gesetze, aber klarer Favorit ist Loffenau", meint selbst der sportliche Leiter des FVH, Elmar Frühe. Und Grimm macht auch unmissverständlich klar, dass er mit seinem TSV, noch verstärkt durch Fabian Hammer, in diesem Jahr im Pokal "etwas reißen" will.

Die Frankonen träumen im Heimspiel gegen den VfR Bischweier von einer weiteren Sensation. Doch der Bezirksligist, der als letztjähriger Halbfinalist erstmals ins Pokalgeschehen eingreift, dürfte gewarnt sein. Auch der FC Schwarzach will erneut für eine Überraschung sorgen. Nach dem FC Lichtental soll nun der FSV Kappelrodeck-Waldulm, der ebenfalls im Bezirks-Oberhaus angesiedelt ist, das nächste Opfer sein. Aber das Meister-Team hat großen Pokal-Ehrgeiz, stand im Vorjahr im Halbfinale und möchte sich eine Woche vor Rundenbeginn keine Blöße mehr geben.

Reichlich Spannung versprechen auch die Partien SV Sasbachwalden gegen VfB Unzhurst, Bezirksliga-Absteiger FV Muggensturm gegen -aufsteiger FV Baden-Oos und SV Au gegen VFB Gaggenau. Sowohl Au als auch Gaggenau werden in der Kreisliga A Nord als Titelanwärter gehandelt. Das gilt auch für den FV Würmersheim, allerdings eine Klasse höher. Niederbühl/Donau fegten Bauer, Kleinschmidt und Co. mit 7:1 vom Platz, jetzt geht's zum FV Rauental, der Michelbach mit 6:0 abfertigte. Tore liegen da in der Luft.