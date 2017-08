Mit mehr Tick Von Michaela Anderer Das Lächeln, das der Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther auf seinen Plakaten in ganz Karlsruhe zur anstehenden Bundestagswahl präsentiert, dürfte ihm zumindest in seiner Funktion als KSC-Präsident mittlerweile gehörig vergangen sein. Nur ein Punkt aus drei Spielen, verbunden mit bereits sieben Gegentoren - so hatten Wellenreuther und Co. sich den Start in Liga drei definitiv nicht vorgestellt. Fest steht: Die Anfangseuphorie im Umfeld ist mittlerweile verschwunden. Bester Beweis hierfür: Für das heutige Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr) waren gestern gerade Mal 7300 Tickets verkauft. Trotz der bereits prekären Lage sei wichtig, mindestens ein Mal am Tag zusammen lachen zu können, findet derweil Marc-Patrick Meister, jedenfalls hat das der KSC-Cheftrainer gestern so gesagt. Und angefügt: "Wir sind nicht vom Glück verfolgt, aber ich glaube ganz fest an die Mannschaft, weil ich weiß, dass sie es will und dass sie es kann." Matthias Bader (Leistenprobleme) und Kai Luibrand (Grippe) werden das gegen den Tabellenführer nicht unter Beweis stellen können. Ob Andreas Hofmann heute wieder zum Kader gehört, ließ Meister gestern offen. Zuletzt in Bremen hatte Hofmann wegen der U-23-Regelung gefehlt. Trotz der dort erlittenen 0:2-Niederlage habe sein Team bei der Bundesligareserve von Werder guten Fußball mit viel Ballbesitz gespielt. "Was uns immer wieder killt, ist diese Nachlässigkeit, diese Unkonzentriertheit in bestimmten Situationen", ärgert sich derweil Sportdirektor Oliver Kreuzer. Zwei Varianten, woher das rühren könnte, hat Kreuzer parat. Variante eins: Die Spieler glauben im Unterbewusstsein, "man ist so gut und kommt schon irgendwie zum Torerfolg". Variante zwei: Sie denken, weil sie von Außen so gut gemacht werden, müssten sie weniger tun." Mit einer gewissen Portion Hochmut haben beide Varianten zu tun, weshalb beide Kreuzer auch nicht gefallen. "Wir haben an die Mannschaft appelliert, dass man aggressiver, konzentrierter und energischer in diesen Szenen zu Werke gehen muss", stellt er fest und verbindet dies sogleich mit der Hoffnung, dass gegen Wehen der erste Dreier kommt. "Es ist ein wichtiges Spiel am Samstag - der Knoten muss platzen", erklärt auch Mittelfeldakteur Marc Lorenz. Man habe die ersten drei Spiele gut analysiert und wolle nun die "richtigen Schlüsse daraus ziehen". Die Mannschaft sei "sehr gefestigt, auch wenn die Ergebnisse noch nicht stimmen". Derweil erwartet Coach Meister von seiner Mannschaft, dass sie "zusammenhält" und sich an die Erfolge und die Leistung aus der Vorbereitung erinnert. Die Diskrepanz zwischen Vorbereitungs- und Punktspielen sei laut Coach jedenfalls offensichtlich. "Für das Spiel gegen Wiesbaden erwarte ich einen Tick mehr von den Jungs, einen Tick mehr die Bereitschaft das Tor von Benni zu verteidigen und mit mehr Entschlossenheit zu agieren", so Meister. Gegen Wehen gehe es aber auch um "taktische Kompaktheit in der Defensive" - und darum, mehr Spieler "um den Ball zu bekommen, wenn der Gegner sich für den langen Ball entscheidet". "Wir müssen insgesamt kompakter sein", bestätigt dies Daniel Gordon. "Es fehlen noch Automatismen, Abläufe, gegenseitiges Unterstützen. Das kommt aber wirklich nur über Spiele. Wir wollen jetzt endlich den ersten Dreier." Das wäre auch ganz in Kreuzers Sinn: "Fußball ist Ergebnissport. Jetzt ist der vierte Spieltag. Wir wollen, wir sollten und wir müssen jetzt auch anfangen, beständig zu werden", fordert er und erklärt im gleichen Atemzug, dass eine Trainerdiskussion zum jetzigen Zeitpunkt unsinnig sei. "Wegen zwei Niederlagen, beide auswärts, kann ich doch keine Trainerdiskussion führen. Wir sind von der Mannschaft überzeugt, wir sind vom Trainerteam überzeugt", sagt Kreuzer stattdessen.

