Gold schimmert schon wieder

Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst kämpfen bei der Beachvolleyball-WM in Wien um Gold. Die beiden Hamburgerinnen besiegten gestern die Weltranglistenersten Larissa/Talita aus Brasilien mit 2:0 (21:19, 21:16). Damit sind Ludwig und Walkenhorst nur noch einen Schritt von ihrem ersten WM-Titel entfernt. Die letzte Hürde zum Titel ist heute das US-Duo Lauren Fendrick/April Ross, das die Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes, die im Viertelfinale Chantal Laboureur und Julia Sude aus dem Turnier geworfen hatten. mit 2:1 (19:21, 21:16, 15:11) besiegten. Die Goldmedaillengewinnerinnen von Rio knüpften gegen Larissa/Talita nahtlos an ihre starke Leistung im Viertelfinale an. Walkenhorst erwies sich zu Beginn des ersten Satzes im Block als unüberwindbare Wand, Ludwig fand immer wieder clevere Wege an Blockerin Talita vorbei. Auch im zweiten Satz setzte das deutsche Ausnahmeteam die Brasilianerinnen mit aggressiven Aufschlägen unter Druck und spielte sich schließlich förmlich in einen Rausch. "Ich bin echt noch ein bisschen sprachlos. Ich kann es noch nicht richtig fassen", sagte Ludwig, "wir hatten nichts zu verlieren. Wir wollten so lange wie möglich im Turnier bleiben, jetzt sind wir bis zum Ende drin." Auf dem Weg zum Olympiasieg hatten Ludwig/Walkenhorst die Brasilianerinnen ebenfalls im Halbfinale glatt mit 2:0 ausgeschaltet. Für die als Mitfavoritinnen geltenden Weltranglistenzweiten Chantal Laboureur und Julia Sude war zuvor schon im Viertelfinale Endstation. Das Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen verpasste mit dem 0:2 (15:21, 16:21) gegen Pavan und Humana-Paredes den Sprung unter die besten Vier. "Es war nicht unser Tag", sagte Julia Sude ohne Umschweife. Ihre Partnerin Chantal Laboureur war "einfach enttäuscht" darüber, dass die entscheidende WM-Phase auf der Wiener Donauinsel nun ohne sie über die große Beachvolleyball-Bühne geht. "Wir sind ziemlich enttäuscht, weil wir nie so wirklich ins Spiel kamen. Wir haben viele Sachen versucht, aber nichts war erfolgreich", sagte Laboureur, fügte jedoch hinzu: "Den fünften Platz haben wir uns vorgenommen, und das haben wir geschafft. Ich denke, in ein paar Tagen können wir uns darüber auch freuen." Vor allem im Angriff fand das Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen gegen die große kanadische Blockerin Pavan (1,96 Meter) und die schnelle Humana-Paredes keine erfolgreiche Strategie. "Es war schwierig, über Sarah drüber zu kommen und auch die Abwehr auszuspielen", sagte Laboureur Die bislang einzige deutsche WM-Medaille bei den Frauen hatten Karla Borger und Britta Büthe mit Silber 2013 geholt.(dpa)

