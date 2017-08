Lokalmatadore wollen Tanzsportgeschichte schreiben Von Irene Schröder Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler wollen Tanzsportgeschichte schreiben: Bei den German Open Championships vom 8. bis 12. August in Stuttgart streben die Lokalmatadore das "Triple" an - das schaffte bisher noch kein Paar in der 31-jährigen Geschichte des größten Tanzturniers der Welt. Die Chancen stehen für die Lokalmatadore vom TSC Astoria Stuttgart nicht schlecht: Am vergangenen Wochenende gewannen sie bei den World Games im polnischen Breslau die Goldmedaille im Standard. Sowohl 2015 als auch 2016 siegten sie im Beethovensaal des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle (KKL) im WDSF Pro Super Grand Prix Standard der Professionals, als Amateure holten sie sich von 2008 bis 2012 fünf Mal den Titel im Grand Slam. Auf eine Medaille mit Goldrand spekuliert im Swarovski WDSF Grand Slam Latein auch ein Latein-Spitzenpaar der Amateure aus dem Ländle: Für den Schwarz-Weiß-Club Pforzheim starten die EM-Dritten Marius-Andrej Balan und Khrystyna Moshenska, die im vergangenen Jahr bei den GOC den zweiten Platz belegten. Wenige Tage vor dem ersten Tanz rechnete Harry Körner, Managing Director der GOC, mit rund 5000 Paaren aus über 50 Nationen. Allein aus China reisen über 100 Paare an. Sie haben für 49 Einzelturniere der Profis und Amateure in Standard und Latein, von den Kindern bis zu den Senioren, gemeldet. Es stehen auch zwei Wettbewerbe für Rollstuhltänzer an. SWR zeigt wichtigsten Entscheidungen Ein besonderer Zuschauermagnet sind traditionell die Boogie-Woogie-Turniere. In der Hauptklasse geht es um Titel und Medaillen des World Masters, Junioren und Senioren ermitteln ihre Besten im World Cup. "Mit neun Oldie-Paaren sind wir in dieser Kategorie wieder stärkste Nation", erklärt Hartmut Sautter, Präsident des Baden-Württembergischen Rock'n'Roll Verbands. Wer keine Eintrittskarte zu den Turnieren ergattern kann, hat die Chance auf eine Fernsehberichterstattung, und zwar nicht wie bisher erst zu später Stunde im Dritten: Am Sonntag, 13. August, zeigt das SWR Fernsehen von 13 bis 14 Uhr die beiden wichtigsten Entscheidungen in Standard und Latein. Während auf deutschen TV-Kanälen der Tanzsport - abgesehen von den Tanzshows mit wenig Realitätsbezug - immer noch ein Nischendasein fristet, erfreuen sich beispielsweise in Asien Tanzsendungen großer Beliebtheit. Ein Beispiel ist in Stuttgart präsent: Der japanische Sender TBS bringt in seiner Primetime-Unterhaltungs-Sendung "Masahiro Nakai's Smile Friday" (Freitags 21 bis 22 Uhr) regelmäßig Beiträge zum Thema Gesellschaftstanz, vor allem vertreten durch die beiden Stars Kintaro (Shiho Tanaka) und Hideaki Kishi, die in Stuttgart am Samstag, 12. August, ab 19:20 Uhr (WDSF Open Senior 1 Latin) in der Alten Reithalle antreten - zwei Comedians als erfolgreiches Turnierpaar - das hat auch in der bunten internationalen Tanzwelt Seltenheitswert. www.goc-stuttgart.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben