Steine weggeräumt

Der Schuldige unternahm erst gar nicht den Versuch, irgendetwas zu leugnen, zu offenkundig war sein Fehler ja auch gewesen, das ganze Stadion hatte es gesehen. "Das war natürlich mein Bock", gab Daniel Gordon hernach denn auch ebenso korrekt wie unumwunden zu. Die 44. Spielminute sprach der Innenverteidiger des Karlsruher SC damit an - und somit jene Szene, in der er im Spielaufbau den Ball ohne große Bedrängnis an den Wiesbadener Manuel Schäffler verloren hatte.

Da auch der Rest der KSC-Defensive sich in der Vorwärtsbewegung befand, hatte der keinerlei Mühe, den Ball an seinen Mannschaftskameraden Alf Mintzel zu bugsieren, der noch weniger Mühe hatte, das Spielgerät zum 1:0 aus Gästesicht ins Tor zu befördern. Zuvor hatte der KSC eine richtig gute und erfrischende erste Halbzeit garniert mit mehreren Torchancen hingelegt, nun, zur Pause, lag er doch wieder wegen einer kleinen Unachtsamkeit, die Mannschaftskapitän Kai Bülow später als "doofen Gegentreffer" bezeichnete, im Hintertreffen.

Ein Szenario also, wie es für die Badener in dieser noch jungen Saison fast schon typisch ist, wie Anton Fink später anzumerken wusste. "Wir sind wieder unnötig in Rückstand geraten. Im Moment machen wir zu viele Leichtsinnsfehler", urteilte der KSC-Stürmer, der am Samstag allerdings auch über für seine Mannschaft Untypisches berichten konnte - und Positives. Denn anders als zuletzt in Unterhaching oder in Bremen endete der offenbar obligatorische Aussetzer nicht mit einer Niederlage, die dann schon die dritte gewesen wäre im vierten Drittligaspiel, sondern im ersten Saisonsieg. "Wir haben uns in der Halbzeit geschworen, dass wir es bei dem Tor des Gegners, das wir selbst vorbereitet haben, nicht belassen, sondern das Ding wieder glatt ziehen wollen", berichtete KSC-Trainer Marc-Patrick Meister in seiner ihm eigenen Rhetorik von den Geschehnissen rund um den Pausentee. "Wir wussten, dass wir in der ersten Halbzeit trotzdem sehr gut gespielt haben. Darauf mussten wir in der zweiten Halbzeit aufbauen - und das haben wir gemacht", rekapitulierte hernach Stürmer Fink die Dramaturgie der Partie.

Zwar musste der diesmal durchgehend sicher wirkende Benjamin Uphoff im KSC-Tor kurz nach der Pause zunächst gegen Schäffler (48.) sowie danach gegen Stephan Andrist (55.) gleich zwei Mal reaktionsschnell den zweiten Gegentreffer und somit wohl die Vorentscheidung verhindern. Nur eine Minute später aber schickte Marc Lorenz den Kollegen Fink mit einem ebenso weiten wie hohen Ball auf die Reise, den dieser volley und somit Tor-des-Monats-würdig zum Ausgleich ins Gästetor zimmerte. Sieben Minuten vor Spielende war es dann Bülow, der per Kopfball den Sieg sicherstellte. Die Vorarbeit hatte erneut Lorenz verrichtet.

Dass dem 2:1 noch ein Pfostentreffer des eingewechselten Weheners Dominik Nothnagel (85.) folgte sowie eine Gelb-Rote Karte für Karlsruhes Marvin Wanitzek (90.), der sich bereits gelb-vorbestraft in einen Clinch mit Robert Andrich begab, wofür beide Gelb sahen, war später nur noch eine Randnotiz. Im Zentrum zumindest aus Karlsruher Sicht stand indes der erste Saisonsieg, dessen Bedeutung man am besten erahnen kann, wenn man sich an seiner statt das Schreckensszenario einer weiteren Niederlage und deren mögliche Folgen vorstellt.

"Das hat einige Steine weggeräumt", sagte Meister entsprechend. Wieviele es in etwa waren, lässt sich daran erkennen, dass der Trainer aus dem Stand heraus wusste, wann der KSC zuletzt ein Liga-Spiel gewonnen hatte: Am 4. März nämlich, gegen Hannover 96, damals noch eine Klasse höher. Lang ist's also her. "All das haben wir mit uns rumgeschleppt", tat Meister kund, was nicht zuletzt die Hoffnung zum Ausdruck brachte, die Wende hin zum Guten möge geschafft sein, der Knoten also endlich geplatzt.

Ob dem tatsächlich so ist? "Das wird man sehen", sagte Toni Fink am Samstag. Zumindest positive Ansätze gab es allemal zu bestaunen, vor allem - auch wenn es dem Spielverlauf widerspricht - in Halbzeit eins. Die Defensive wirkte gegen allerdings weitgehend harmlose Gäste bis auf die eine Ausnahme sicher und kompakt. Nach vorne ging's flott - und bisweilen pfiffig. Vor allem die Außen Marc Lorenz (links), Vorbereiter beider Tore, sowie noch mehr das erst 19-jährige KSC-Talent Florent Muslija (rechts) in seinem ersten Spiel von Beginn an brachten die Gäste ein ums andere Mal in Verlegenheit, was hernach mit einem Sonderlob vom Trainer honoriert wurde. Das Schlusswort sprach derweil Kai Bülow. "Der erste Sieg in der Saison ist immer ganz wichtig, damit man sieht, dass man es kann. Jetzt müssen wir dran bleiben", sprach der Mannschaftskapitän.

KSC: Uphoff - Camoglu, Pisot, Gordon, Siebeck - Bülow - Muslija (58. Schleusener), Wanitzek, A. Fink (88. Marcel Mehlem), Lorenz - Zawada (73. Stroh-Engel).

SV Wehen Wiesbaden: Kolke - Mrowca, Mockenhaupt, Ruprecht, Reddemann (46. Nothnagel) - Dams - Andrist, Kuhn (7. P. Funk (66. Andrich)), Blacha, Mintzel - Schäffler.

Schiedsrichter: Florian Heft (Wietmarschen) - Zuschauer: 9646 - Tore: 0:1 Mintzel (44.), 1:1 A. Fink (56.), 2:1 Bülow (83.) - Gelbe Karten: - Reddemann (1), Mrowca (2), Ruprecht (2), Andrich (1) - Gelb-Rote Karten: Wanitzek (90./wiederholtes Foulspiel).