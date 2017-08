Sasbachwalden kegelt Unzhurst raus Zwei Überraschungen hat es in der zweiten Runde des Bezirkspokals gegeben: Die A-Ligisten aus Sasbachwalden und Iffezheim warfen die arrivierten Bezirksligisten Unzhurst und Lichtenau aus dem Wettbewerb. Loffenau setzte sich im Derby gegen Hörden erst kurz vor Schluss durch. FV Hörden - TSV Loffenau 1:2. Die stark ersatzgeschwächten Gastgeber, die mit einer Klatsche vor Spielbeginn rechneten, hielten überraschend bis zum Schlusspfiff gut mit, gingen sogar in Führung und unterlagen erst in der vorletzten Minute. Mehr wäre durchaus möglich gewesen. Tore: 1:0 Bastian (26.), 1:1 Großmann (70.), 1:2 Herb (89.). FC Illingen - OSV Rastatt 0:2. Die Gäste siegten nicht unverdient, waren sie doch vor dem gegnerischen Tor zumindest konsequenter. Nach dem 0:2 waren die Gastgeber noch um Ergebniskosmetik bemüht, doch der OSV blieb defensiv stabil. Tore: 0:1 Kolodziej (18.), 0:2 Olejnik (51.). FC Gernsbach - FC Rastatt 04 2:4. Drei Tore von Baumann waren für den gastgebenden A-Nord-Kreisligisten dann doch zu viel. Dabei hatte Gernsbach stark begonnen, nach 20 Minuten die Führung erzielt und auch in der Folge mitgehalten. Baumanns Doppelpack vor der Pause leitete den 04-Sieg ein. Tore: 1:0 Dittgen (20.), 1:1, 1:2 Baumann (34., 38.), 1:3 V. Saponenko (60.), 2:3 Adzic (68.), 2:4 Baumann (83.). FV Rauental - FV Würmersheim 0:5. Der B-Ligist wehrte sich nach Kräften und versteckte sich nicht. Die zwei ersten Tore der Gäste entsprangen jeweils Standards, beim zweiten Treffer leitete ein Rauentaler den Ball ins eigene Tor. Tore: 0:1 Wehrle (14.), 0:2 Eigentor (30.), 0:3 Klumpp (83.), 0:4 Czaikowski (85.), 0:5 Roth (89.). FV Muggensturm - FV Baden-Oos 1:2. Der A-Ligist schnupperte an der Sensation. Der FVM ging durch einen Foulelfmeter von Volz in Führung. Danach wurde Baden-Oos stärker, kam zum Ausgleich und schließlich in der Nachspielzeit noch zum Siegtreffer. Tore: 1:0 Volz (59./FE), 1:1 Mbye (75.), 1:2 Tekce (92.). Gelb-Rote Karte: Gulkow (40./Baden-Oos), Dahringer (90./ FVM). FC Frankonia Rastatt - VFR Bischweier 0:6. Das Ergebnis spricht für sich. Der Bezirksligist war dem B-Ligisten komplett überlegen. Tore: 0:1 Walter (9.), 0:2, 0:3 Maksimovic (40., 43.), 0:4 Walter (59.), 0:5 Lorenz (84.), 0:6 Hertweck (86.). Gelb-Rote Karte: Kopton (30./Frankonia). FV Ottersweier - SV Weitenung 3:1. Der FVO war von Beginn an die tonagebende Mannschaft und ging mit einem 2:0 in die Pause. Erst im zweiten Abschnitt wurde der SVW besser und kam zum Anschluss. Im Gegenzug machte Kiesewalter alles klar. Tore: 1:0 Schmidt (15.), 2:0 Bilici (35.), 2:1 Miller (80./HE), 3:1 Kiesewalter (82.). FV Iffezheim - FC Rheing. Lichtenau 4:3. Der Gastgeber zeigte eine super erste Halbzeit und konnte sich zur Pause einen 3:0-Vorsprung erarbeiten. Beim 4:1 in der 76. Minute war der Sack eigentlich zu. Gegen Ende wurde man jedoch nachlässiger. Tore: 1:0 Hüttlin (3.), 2:0 Emrich (6.), Durrmeyer (26.), 3:1 Küpferle (48.), 4:1 Zaum (76.), 4:2 Küpferle (83.), 4:3 Hagen (89.). SV Sasbachwalden - VFB Unzhurst 4:3 n.V. Während die Gäste die erste Hälfte bestimmten, entpuppte sich das Spiel in Halbzeit zwei als ausgeglichen. In der Verlängerung hatten dann die Hausherren die Nase vorn. Tore: 0:1 Reichenbach (4.), 1:1 Klöpfer (49.), 1:2 Babel (52.), 2:2, 3:2 Trapp (88., 103.), 4:2 Schnäckel (118.), 4:3 Feßler (120., Eigentor). FV Gamshurst - SV Altschweier 1:2. Kein guter Tag für den FV Gamshurst. Die zwei Tore der Gäste gleich zu Beginn waren das beste, was diese im Spiel gezeigt haben. Doch die Hauherren riefen ihr Potenzial nicht ab. Tore: 0:1 Hoch (4.), 0:2 Pick (8.), 1:2 Maamar (54.). SV Neusatz - FC Ottenhöfen 0:9. Der FCO feierte ein wahres Schützenfest. Tore: 0:1 Hock (2.), 0:2 Senn (20.), 0:3 Hock (32.), 0:4 Golly (60.), 0:5 Schober (63.), 0:6, 0:7 Bohnert (71., 83.), 0:8 Hock (87.), 0:9 Golly (90.). SV Au am Rhein - VFB Gaggenau 0:2. Gaggenau war die spielerisch bessere Mannschaft. Der Gastgeber hielt jedoch taktisch gut dagegen und ließ nicht viele Chancen zu. Am Ende ein verdienter Sieg der Gäste. Tore: 0:1 Ung (42.), 0:2 Banjac (88.). SV Sasbach - SV Ulm 4:3 n.V. Beide Teams lieferten sich einen packenden Pokalfight - inklusive 30 Minuten Verlängerung, in der der SVS das bessere Ende für sich hatte. Tore: 0:1 Schumann (7.), 1:1, 2:1 Kissner (28., 38./FE), 2:2 Schumann (40.), 2:3 Müller (78.), 3:3 Kissner (81.), 4:3 Pahl (117.). FC Schwarzach - FSV Kappelr.-Waldulm 0:4. Schwarzach ließ gleich in den ersten 15 Minuten drei Möglichkeiten ungenutzt und war trotz des 1:0 für die Gäste in Halbzeit eins die bessere Mannschaft. Nach der Pause wurde der Klassenunterschied aber deutlich. Tore: 0:1 Lepold (14.), 0:2 Simsek (65.), 0:3 Meister (82.), 0:4 Bühler (86.). TuS Hügelsheim - FV Sandweier 1:2. Hügelsheim beherrschte das Spiel, kassierte aber zwei vermeidbare Gegentore. Im Gegenzug verwertete der TuS selbst mehrere Großchancen nicht. Tore: 0:1 Kreiker (8.), 1:1 Boon (52.), 1:2 Stebel (60./FE). Gelb-Rot: Stefaniak (90./FVS). (mi/rap/nie)

