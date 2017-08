Vier Medaillen für TV Bühlertal

Bühlertann



RSV-Racer überzeugen Bühlertann (red) - Erfolgreich kämpften die Sportler des BMX-Teams vom RSV Falkenfels Bühlertal in Bühlertann um Punkte für die Jahresgesamtwertung und um Podestplätze. Leon Kalender und Xenia Schenkel fuhren in ihren Altersklassen jeweils die Tagessiege ein (Foto: RSV). » Weitersagen (red) - Erfolgreich kämpften die Sportler des BMX-Teams vom RSV Falkenfels Bühlertal in Bühlertann um Punkte für die Jahresgesamtwertung und um Podestplätze. Leon Kalender und Xenia Schenkel fuhren in ihren Altersklassen jeweils die Tagessiege ein (Foto: RSV). » - Mehr