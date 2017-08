Talent mit Milchgesicht und Flaum

Nach 57 Minuten war dann das Ende gekommen - und es war ein Ende im Zwiespalt, zumindest für die Menschen im Stadion. Ein paar von ihnen schickten wütende Pfiffe ins Wildpark-Oval, die Mehrheit freilich spendete warmen Applaus, beides kam einem Kompliment und Lob für Florent Muslija gleich. Der Beifall, weil er den bis dato Besten im KSC-Trikot in die Kabine begleitete. Die Pfiffe, weil sie gegen den Trainer gerichtet waren, eben weil der den bis dato Besten vom Feld nahm.

Dass Florent Muslija Marc-Patrick Meister kurz zuvor ein Signal gegeben hatte, er möge ihn doch bitte auswechseln, wurde erst hernach offenbar, nicht zuletzt, weil Muslija schnurstracks mit Mannschaftsarzt Dr. Markus Schweizer Richtung Kabine entschwand. "Ich habe einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen", wusste er später zu berichten. Schmerzhaft sei der Pferdekuss gewesen, mehr glücklicherweise nicht. Beim vorzeitigen Feierabend habe es sich lediglich um eine "Vorsichtsmaßnahme" gehandelt.

Die 56 Minuten davor hatte der 19-Jährige eindrucksvoll genutzt, sein enormes Talent zu präsentieren. War er in den drei Drittligaspielen zuvor jeweils ein Mann für die letzten 20 Minuten, durfte er gegen den SV Wehen Wiesbaden zum ersten Mal von Beginn an ran - und konnte dabei auf der rechten Seite nicht nur überzeugen, sondern den ein oder anderen durchaus auch begeistern. "Es hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen", urteilte KSC-Trainer Meister. "Er spielt mutig und unbekümmert - und ist technisch klasse." Die Einschätzung des Trainers deckte sich ziemlich genau mit der Selbstwahrnehmung des Gelobten. "Ich habe versucht, selbstbewusst und frech zu sein. Das ist mir heute ganz gut gelungen", bewertete Muslija seinen Auftritt später selbst. Die vielleicht schönste Kostprobe seines Könnens lieferte er in der 42. Minute mit einem gefühlvollen Chipball auf Stürmer Anton Fink ab, den Wehens Keeper Markus Kolke gerade noch zur Ecke umleiten konnte.

Dass Muslija beim zweiten Tor zum ersten Sieg des KSC schon nicht mehr mit von der Partie war, tat seiner überzeugenden Performance keinen Abbruch. Für einen Einsatz in der Pokalpartie an diesem Freitag gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) hat er sich dennoch heiß empfohlen. Für weitere Drittligapartien ohnehin.

Nicht ausgeschlossen also, dass man am Samstag ein weiteres Juwel aus dem KSC-Talentschuppen gesehen hat, das den Durchbruch in den Profifußball schaffen kann. Seit der U10 trägt Muslija ein KSC-Trikot, vom SV Sasbach wechselte er damals in den Wildpark, fast täglich pendelte er von seinem Wohn- und Geburtsort Achern per Bahn in die Fächerstadt, noch heute ist das so. Ende letzter Saison unterschrieb er einen Profivertrag, bis Mitte 2019 ist der datiert.

"Er hat sich durchgebissen", sagt Lukas Kwasniok, der ihn letzte Saison noch in der U19 als Trainer betreute. Dass Muslija, der albanischer Abstammung ist, aber einen deutschen Pass besitzt, über enormes Talent verfügt, war eigentlich früh schon klar. "Er hat eine wahnsinnige Qualität im Fuß und eine ebenso große Wahrnehmungsfähigkeit", sagt Kwasniok. Erst lernen musste der Hochbegabte aber, dass Technik und Talent alleine nicht ausreichen, um im Profifußball Fuß fassen zu können, schon gar nicht, wenn man noch ein ziemlich schmales Milchgesicht ist, das nach wie vor einen Flaum trägt, wo einmal ein Bart sprießen soll. Bei Muslija, dessen Bruder Petrit für den Kehler FV spielt, sei der Groschen diesbezüglich erst im Februar so richtig gefallen, sagt Kwasniok. Damit er fällt, habe er Muslija das ein oder andere Mal auch auf der Bank schmoren lassen - trotz und mit all seinem Talent. Ein persönlicher Schicksalsschlag im April habe den 19-Jährigen zudem noch konzentrierter und fokussierter werden lassen. "Florent hat seine Chance erkannt - und er ist fest entschlossen, sie zu nutzen", sagt Kwasniok. Das Spiel am Samstag gegen Wehen hat das eindrucksvoll bestätigt.