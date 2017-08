Baumgarten dreht mächtig auf

Braunagel, U-18-Vizeweltmeisterin vom SCL-Heel Baden-Baden, musste sich ihrer Dauerkonkurrentin Selina Dantzler (München) im Diskuswurf geschlagen geben. Dantzler, die bei der WM in Nairobi nicht im Diskuswurf angetreten war, sondern Gold beim Kugelstoßen gewonnen hatte, setzte sich mit 48,32 Meter im zweiten Durchgang an die Spitze. Braunagel konnte sich nach zähem Beginn mit Weiten zwischen 43 und 47 Meter im fünften Durchgang auf 50,13 Meter steigern und die Führung übernehmen. Doch Dantzler konterte direkt und steigerte ihre Bestweite um fast zwei Meter auf starke 52,03 Meter. Die Baden-Badenerin versuchte im letzten Versuch noch mal alles und schleuderte ihre Wurfscheibe auf 49,45 Meter, doch damit konnte sie Dantzler nicht mehr vom Goldplatz verdrängen. Die gewann später mit 17,37Meter auch noch das Kugelstoßen und konnte sich als Doppelmeisterin feiern lassen. Braunagel verlor damit auch ihre Spitzenposition in der deutschen Rangliste an Dantzler. In der Weltrangliste schob sich die Münchnerin auf Platz fünf nach vorne, Braunagel ist mit ihren 51,33 Metern von Nairobi Neunte.

Mit einer beachtlichen Steigerung seiner Bestzeit holte sich auch ihr Vereinskamerad Justus Baumgarten die Vizemeisterschaft. Nach locker gelaufenen 50,38 Sekunden im 400-Meter-Vorlauf drehte der U-18-Sprinter im Finale mächtig auf und verbesserte sich auf starke 48,29 Sekunden. Damit war er mehr als vier Zehntelsekunden schneller als bisher und musste sich nur dem Jahresbesten, Maximilian Kremser (Solingen), geschlagen geben. Dieser lief in 48,16 Sekunden ebenfalls Bestzeit. Kremser war das Rennen forsch angegangen, lag deutlich in Führung, musste dem hohen Anfangstempo aber dann Tribut zollen. Auf der Zielgeraden kam Baumgarten stark auf, schaffte es aber nicht mehr ganz, den Solinger noch abzufangen. Baumgarten schob sich damit auch auf Platz zwei der deutschen Rangliste. Der bisherige Zweite, Kevin Joite (Dresden), blieb als Vierter ohne Edelmetall.

Der Kurstädter qualifizierte sich außerdem über 200 Meter in 22,54 Sekunden für das B-Finale. Das gewann er dann einige Stunden später auch und steigerte sich dabei um zwei Hundertstel auf 22,52 Sekunden.

Leon Hofmann unter den besten Acht

Den erhofften Platz im Endkampf der besten Acht schaffte Leon Hofmann (Steinbach) beim Speerwerfen U18. Mit 61,49 Meter gelang ihm im zweiten Versuch eine ansprechende Weite, womit er sich als Siebter für den Endkampf qualifizierte. Dort konnte er sich allerdings nicht mehr steigern, ein Werfer zog noch an Hofmann vorbei, der am Ende Platz acht belegte, womit er seinen achten Platz in der deutschen Rangliste bestätigte und sich nach seiner Verletzung langsam wieder seiner Bestleistung von 64,44 Meter nähert.

Gut in Szene setzen konnte sich sein Vereinskamerad Joshua Braun als einziger U-20-Teilnehmer aus dem Kreisgebiet. Über 100 Meter steigerte er sich nach 10,82 Sekunden im Vorlauf auf 10,75 Sekunden im Zwischenlauf. Damit fehlte ihm als Zehnter eine Hundertstelsekunde zum Erreichen des Endlaufs. Am nächsten Tag über 200 Meter war es fast genau so eng. Nach Platz zwei im Vorlauf in 22,10 Sekunden verzichtete Braun aber auf seinen Start im B-Finale. Für das A-Finale hat man 21,96 Sekunden laufen müssen.

Ganz nah an ihre Bestzeit heran kam Helen Fischer (Steinbach) im Vorlauf über 100 Meter der Mädchen U18. In 12,52 Sekunden verpasste sie diese um sechs Hundertstelsekunden. Am letzten Wettkampftag musste sie sich im 200-Meter-Vorlauf mit 26,45 Sekunden begnügen. Über die Vorläufe kam sie in beiden Wettbewerben nicht hinaus. Celine Kistner (LG Hardt; U18) gab über 3000 Meter vorzeitig auf. (rawo)