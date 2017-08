Neuer Mittelblocker für Bisons

Der TV Ingersoll Bühl hat nochmals zugeschlagen: Der Luxemburger Chris Zuidberg schließt sich den restlichen zwölf Bisons an. Allerdings wird der 22-Jährige erst ab dem 1. Januar 2018 bis zum Ende der Saison 2017/18 unter Vertrag bei den Bühler Bundesliga-Volleyballern stehen.

Beim ersten offiziellen Meeting an diesem Freitag in Bühl wird Zuidberg aber dabei sein und dann täglich bis Anfang September mit den Bisons trainieren. Danach absolviert er eine viermonatige Grundausbildung bei der Sportarmee in Luxemburg. Parallel zu dieser Ausbildung wird der Mittelblocker für seinen Heimatverein VC Lorentzweiler und in Absprache mit dem Nationaltrainer ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren, und bis Ende Dezember in Luxemburg spielen.

Erfahrungen im Ausland hat der Nationalspieler schon. Vor zwei Jahren wechselte der Mittelblocker von VC Lorentzweiler nach Tours (Frankreich) und schrieb als Luxemburger in seiner zweiten Saison Geschichte: Als erster Spieler des europäischen Großherzogtums gewann er mit den Franzosen den europäischen CEV-Pokal. Eine Weiterverpflichtung bei Tours blieb aber aus.

Zuidberg kehrte in diesem Sommer nach Luxemburg zurück, schrieb sich dort in die Sportarmee ein. Eine Kontaktaufnahme mit Bühl-Trainer Ruben Wolochin folgte. Wolochin über seinen neuen Spieler: "Man kann nicht sagen, dass Chris sich den leichtesten Weg ausgesucht hat, das gefällt mir. Wir werden mit ihm noch viel Erfolg und Spaß haben."

Zuidberg ist zuversichtlich: "Bühl passt da sehr gut zu meinen persönlichen Zielen und dem Einstieg als Sportsoldat in Luxemburg. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison!" (red)