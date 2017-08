Wiedersehen mit Sascha Reiss im Hägenich

Einmal gegen Bayern, Dortmund oder Schalke spielen, das sind die Pokalträume der Amateure. Einmal Fußballheld für einen Tag sein. Für die Spieler des Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen ging dieser Traum in Erfüllung. Der südbadische Cupsieger hat im DFB-Pokal das große Los gezogen, spielt am Samstag im Freiburger Schwarzwald-Stadion gegen den BVB. Und mit Aubameyang und Co. kommt noch dazu viel Geld in die Kasse.

Genau das macht den Reiz des SBFV-Pokals aus, dessen zweite Runde überwiegend heute Abend ausgespielt wird. Nur noch fünf Siege trennen die 32 verbliebenen südbadischen Amateurvereine vom großen Geld. Daran glaubt man zwar in Bühl, Elchesheim, Kuppenheim oder Mörsch nicht wirklich, in Linx und Oberachern aber schon. Und brisant sind die heutigen Pokalpartien ohnehin, zumal am Wochenende auch die Oberliga-, Landesliga und die Ligen auf Bezirksebene in die neue Runde starten. Im Blickpunkt steht das Duell zwischen dem VfB Bühl und dem SV Linx, das durch das Wiedersehen mit Sascha Reiss noch eine besondere Note erhält. Nicht weniger attraktiv ist das Derby in Kuppenheim. Und in Mörsch freut man sich auf den Stargast SV Oberachern.

Bühls neuer, alter Trainer Alexander Hassenstein hat sich mit dem VfB einst in der Verbandsliga gegen den SV Linx große Kämpfe geliefert, doch die Zeiten haben sich gewandelt. Der VfB Bühl spielt eine Klasse tiefer, der SV Linx hat seine 27. Verbandsligasaison mit einem 5:1 gegen Mörsch eingeläutet und reist als Tabellenführer an. "Die Qualität des SV Linx ist schon enorm, aber im Pokal ist alles möglich", meint Hassenstein. Ärgern will man den Favoriten auf alle Fälle, also solange wie möglich ein 0:0 halten. Das heißt: Die Räume vor dem eigenen Tor zustellen, Freistöße in Strafraumnähe tunlichst vermeiden, Konter fahren. So wie beim 2:1 gegen Kehl. "Nicht gerade ideal" findet Hassenstein den Termin: "Das ist für uns ein besonderes Spiel, aber vor dem Saisonauftakt am Samstag daheim gegen den RSC/DJK auch eine große Belastung."

Ohne Ressentiments kehrt Sascha Reiss ins Hägenich zurück. "Der VfB hat mir damals in der Verbandsliga die Chance als Spielertrainer gegeben, dafür bin ich heute noch dankbar. Die zweieinhalb Jahre waren eine Superzeit. Dass man mir dann mein Karriereende vorweggenommen hat, erfüllt mich im Nachhinein nicht mit Groll", freut sich Reiss auf das Wiedersehen. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er ins Achtelfinale einziehen will. Ein Selbstläufer wird das für ihn aber nicht: "Wir müssen schon eine gute Leistung abrufen, ansonsten bekommen wir Probleme."

"Wenn das Spiel beginnt, sind erst einmal wir weiter", sagt Dietmar Blicker, rechnet sich aber im Heimspiel seines SV Mörsch gegen den Oberligisten SV Oberachern nicht wirklich eine Chance aus. Er freut sich mit seinen Jungs auf "das beste Team der Region". "Wir wollen dieses Spiel genießen und dann im Verbandsliga-Alltag daheim gegen Stadelhofen kämpfen", so Blicker. Der Druck lastet auf dem SVO. Das Team von Trainer Marc Lerandy muss gewinnen, auch um Selbstvertrauen für das schwere Auftaktspiel gegen Neckarsulm zu tanken. "Das wird ein schweres Stück Arbeit, ist aber auch ein echter Härtetest", sagt Lerandy.

"Derby, Heimspiel, Favorit, eine Runde weiterkommen." Kurz und knackig beschreibt Kuppenheims Trainer Matthias Frieböse die Ausgangssituation vor dem heutigen Pokal-Duell gegen den FV RW Elchesheim. Die erste Pflichtaufgabe wurde mit dem Sieg beim Verbandsliga-Aufsteiger Hofstetten erfüllt, jetzt gilt es die zweite zu lösen. "Das wird vom Kopf her ein schwieriges Spiel für uns, aber wir müssen und werden uns der Favoritenrolle stellen", sagt Frieböse.

"Wir freuen uns auf dieses Derby, haben aber auch schon den Saisonbeginn daheim gegen Oberharmersbach im Hinterkopf", sagt der sportliche Leiter der Rot-Weißen, Markus Moritz. Ein besonderes Spiel ist es für Tom Schneider, der vor der Runde von Kuppenheim nach Elchesheim wechselte. Spielertrainer Florian Huber kann erstmals wieder auf seinen Bruder Sven (Knöchelverletzung) zurückgreifen.