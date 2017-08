Doppel-Gold für Theunissen

Mit zwei Goldmedaillen erfolgreich war Gisela Theunissen vom TB Gaggenau. In der Klasse W75 war sie sowohl auf der Bahn über 5000 Meter Gehen als auch auf der Straße über zehn Kilometer nicht zu bezwingen. Im 5000-Meter-Bahngehen musste sie sich besonders mit der Lettin Vera Grinberte auseinandersetzen. Die Murgtälerin behielt aber immer die Übersicht und hatte am Ende trotz einer Verwarnung noch die Schnelligkeit, sich mit elf Sekunden Vorsprung ihren ersten Titel zu sichern. Für Theunissen wurden 37:53,69 Minuten gestoppt, für Grinberte 38:04,59.

Drei Tage später galt es neben den Konkurrentinnen auch dem Regen zu trotzen, der vor dem Start reichlich Wasserpfützen auf der Strecke hinterlassen hatte und im Verlauf des Wettbewerbs auch immer wieder einsetzte. Auch auf der Straße war Grinberte die stärkste Konkurrentin von Gisela Theunissen. Doch die Gaggenauerin behielt erneut die Oberhand und holte sich in 1:15,46 Stunden ihre zweite Goldmedaille.

Gleich drei Medaillen brachte Georg Hauger vom TV Bühlertal aus Dänemark mit nach Hause. In der Männerklasse M60 belegte er sowohl über 5000 Meter Bahngehen in 27:14,76 Minuten als auch beim 20-Kilometer-Straßengehen in 1:59,07 Stunden jeweils den Bronzeplatz. Mit der Mannschaft gab es zudem beim Straßengehen Gold, deutlich vor der Tschechischen Republik und den Niederlanden (wir berichteten).

Ihre erste internationale Einzelmedaille erkämpfte sich Antje Köhler (TV Bühlertal) im Bahngehen der Frauen W55. Nach 5000 Metern in 31:43,77 Minuten landete sie auf dem Bronzeplatz. Beinahe hätte es auch auf der doppelt so langen Straßenstrecke zu einem weiteren Podiumsplatz gereicht. In 64:48 Minuten wurde sie undankbare Vierte, zeigte sich aber nach dem Wettbewerb trotzdem zufrieden.

"Es war eine schwierige Strecke. An die ersten drei ranzugehen war unmöglich und so wollte ich nur den Rest in Schach halten. Das ist mir gelungen", bilanzierte sie im Ziel. Für ihre ehemalige Vereinskameradin Marianne Gerhard (TB Gaggenau) war es die erste internationale Meisterschaft. In der Klasse W60 belegte sie im 5000-Meter-Bahngehen in 32:58,50 Minuten und im Zehn-Kilometer-Straßengehen in 67:10 Minuten jeweils den siebten Platz.

RTV-Sprinter Weber scheitert in Vorläufen

Trotz Jahresbestleistungen nicht über die Vorläufe hinaus kam der einzige Nicht-Geher aus dem Kreis, Joachim Weber vom Rastatter TV (M55). Über 400 Meter sprintete er 62,18 Sekunden, über 800 Meter benötigte er 2:28,04 Minuten. Am Schlusstag bekam Weber aber doch noch seine Medaille: In der deutschen 4x400-Meter-Staffel M55 kam er an Position drei laufend zum Einsatz, was zur Silbermedaille reichte. Das deutsche Quartett musste sich in 3:58,00 Minuten nur Großbritannien (3:53,84) geschlagen geben, konnte aber die stark eingeschätzten Polen (4:02,13) auf Rang drei verweisen.(rawo)