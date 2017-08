Verloren - und dennoch zufrieden

Oft spiegelt sich in den Gesichtern der Protagonisten das Ergebnis ihres Schaffens auf dem Rasen wider. Gestern Abend im Bühler Hägenich war das anders, zumindest was die Mienen der Verantwortlichen beim heimischen VfB anbelangt. Der Landesligist war soeben in der zweiten Hauptrunde des südbadischen Verbandspokals am SV Linx gescheitert, doch Trainer Alexander Hassenstein grinste breit, Sportvorstand Stefan Voppichler hatte richtig gute Laune und auch die Spieler stapften zufrieden und mit breiter Brust vom Platz. Das lag daran, dass der VfB dem hochgehandelten Verbandsligisten trotz des 0:1 einen packenden Pokalkampf geliefert hatte.

"Die Jungs waren läuferisch enorm gut unterwegs, haben die Räume richtig gut zugemacht - Hut ab!", war Hassenstein angetan von der Leistung seiner Mannschaft. Sascha Reiß, SVL-Coach und Hassensteins Vorvorgänger im Hägenich, konnte da nur beipflichten: "Bühl hat das richtig gut gemacht, mit aller Leidenschaft und Laufbereitschaft", lobte der Gästetrainer, "ich wusste, dass es richtig schwer wird, meine Jungs haben es dann spätestens nach 20 Minuten gemerkt."

Bis dato konzentrierten sich die Hausherren vornehmlich auf die Defensivarbeit: Die Innenverteidigung um Kapitän Max Fischer stand sicher, die Außenverteidiger - vor allem Julian Welle - befreiten sich immer wieder spielerisch aus der Bredouille, Simon Maurath und Christoph Lusch dichteten das Mittelfeld ab, die Stürmer arbeiteten nach hinten. Lediglich in einer Szene - nach einem Doppelpass mit Manuel Vollmer lupfte der Linxer David Göser den Ball auf die Latte (17.) - war die VfB-Abwehr nicht im Bilde.

In der Folge hätte es ein paarmal "richtig eng werden können", wie Reiß konstatieren musste, denn der Gastgeber entdeckte sukzessive seine Offensivqualitäten und sorgte zunehmend für Entlastung. Hätte Yannik Sauer zwei Minuten vor der Pause nach seinem Sturmlauf nicht den richtigen Zeitpunkt verpasst, um auf Steven Knosp querzulegen, der VfB wäre mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Führung in die Pause gegangen.

Auch ganz am Ende war es nochmals richtig "eng": Als der Landesligist in der Nachspielzeit alles nach vorne warf - ganz zum Schluss auch Torwart Marcel Lang - ergab sich für Tillmann Schäfer ein kurzes Schussfenster, doch der Innerverteidiger traf den Ball nicht richtig (90.+3).

Wäre dieser im Netz gelandet, hätte es ohnehin nur noch für die Verlängerung gereicht, denn die Linxer, die spieltechnisch besser waren, die eigenen Ballbesitzprozente zwischenzeitlich in die Höhe schraubten, ohne aber echte Torchancen zu kreieren, erzielten immerhin einen Treffer, der letztlich zum Einzug in die nächste Runde reichen sollte. In Abwesenheit von Marc Rubio - der Toptorjäger musste aufgrund eines Pferdekusses passen - sorgte Alexander Merkel für die Entscheidung: Der ehemalige Kuppenheimer warf seinen wuchtigen Körper nicht nur in jeden Zweikampf, fraß jede Menge Kilometer und gab obendrein noch den verbalen Einpeitscher, in der 68. Minute sprang er auch höher als alle anderen. Der zuvor eingewechselte Nathan Recht chipte den Ball von rechts mit links in den Strafraum, wo Merkel mit dem Kopf zur Stelle war - 0:1. Insofern war am Ende auch in den Linxer Gesichtern Zufriedenheit abzulesen.

VfB Bühl: Lang - Muscatello (87. A. Büyükasik), Fischer, Schäfer, Welle - Sauer, Lusch, Maurath, Ginetto (81. Y. Büyükasik) - Bohn (59. Daeffler), Knosp (81. Hacalar).

SV Linx: Mury - D. Kopf, De. Kopf, Schmider, Feist - Merkel, Venturini, A. Vollmer - Göser (59. Recht), M. Vollmer (90. Kropp), Klemm (79. Kress).

Schiedsrichter: Jürgen Schätzle (Schönwald) - Zuschauer: 450 - Tore: 0:1 Merkel (68.) - Beste Spieler: Lang, Welle, Lusch / Merkel, Recht, Klemm - Gelbe Karten: Sauer, Knosp, Muscatello / -.