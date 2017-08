Den Start vergolden

Während in Mittelbaden der Sommer eine Verschnaufpause einlegt und stattdessen dicke Regenwolken und kühle Temperaturen das Zepter übernommen haben, herrscht im Kuppenheimer Wörtelstadion derzeit eitel Sonnenschein. Der Grund liegt auf der Hand: Drei Pflichtspiele hat das junge Verbandsliga-Team mittlerweile auf dem Buckel, dabei drei Siege eingefahren und neun Tore erzielt. Ein Start, der so vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten war. Am Sonntag ist mit dem FV Lörrach-Brombach laut Frieböse jedoch der "etwas andere Aufsteiger" zu Gast im Wörtelstadion.

"Uns erwartet mit dem FV Lörrach-Brombach eine echte Standortbestimmung. Die haben fußballerisch richtig viel Qualität und präsentieren sich nicht wie ein normaler Aufsteiger", warnt 08-Coach Matthias Frieböse davor, die Elf nahe der schweizerischen Grenze zu unterschätzen. Schließlich gewann der FV zum Auftakt am vergangenen Samstag mit 1:0 gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen, immerhin amtierender SBFV-Pokalsieger und morgen Gastgeber von Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Trotzdem möchte Frieböse das vielzitierte Momentum nutzen und die Erfolgsserie weiter ausbauen: "Wir wollen den perfekten Start mit einem Heimsieg gegen Lörrach-Brombach vergolden." Zumal in der nächsten Woche mit dem FC Radolfzell direkt der dritte Aufsteiger auf die Knöpflestädter wartet und weitere drei Punkte im Bereich des Möglichen wären. Doch das ist noch zu viel Zukunftsmusik für den Geschmack von Frieböse. "Wir müssen am Sonntag alles abrufen, die Zweikämpfe annehmen, Herz und Leidenschaft zeigen und unsere Art Fußball zu spielen auf den Platz bringen", lautet des Trainers Marschroute für das erste Heimspiel der Saison.

Attribute, die das Team auch zum Auftakt gegen Stadelhofen zeigte, wenngleich Frieböse ein "typisches erstes Saisonspiel" sah, in dem beide Mannschaften zunächst auf Sicherheit bedacht waren. Mit der Zeit habe aber seine Elf die Kontrolle über das Spiel erlangt, mehr Spielanteile sowie mehr Chancen als Stadelhofen gehabt. "Wir waren über die 90 Minuten gesehen das aktivere Team und haben verdient gewonnen", lautete das Fazit des Ur-Kuppenheimers. Durch die bisherigen Auftritte, auch durch das souveräne 4:0 gegen den Landesligisten RW Elchesheim am Mittwoch in der zweiten Runde des SBFV-Pokals, gehe seine Elf mit "breiter Brust und viel Selbstvertrauen" ins Spiel, so der 08-Coach.

Vor allem die Abteilung Attacke rund um den quirligen Lucas Grünbacher und den unermüdlich rackernden Simon Götz, der keine Eins-gegen-Eins-Situation scheut, läuft bereits auf Hochtouren. "Was Lucas bisher zeigt, ist richtig stark und auch Simon ist top in die Saison gestartet", geizt Frieböse nicht mit Lob für seine offensiven Waffen.

Neben all dem jugendlichen Elan ist der 08-Coach jedoch auch froh, dass Routinier Thorsten Peter aus dem Urlaub zurück ist und gegen Lörrach-Brombach wieder zur Verfügung steht. Neben dem langzeitverletzten Marco Oremek (Wadenbeinbruch) weilt Abwehrrecke Denis Kolasinac noch im Familienurlaub. Hinter dem Einsatz von Mittelfeldmotor Dominik Stanic steht aufgrund einer Muskelverhärtung noch ein Fragezeichen.