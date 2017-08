Ein Duell auf Augenhöhe

Sie sind nicht zwingend zu beneiden, die Fußballtrainer in den Monaten Juli und August. Während sich so manch Spieler mit einem kühlen Getränk in der Hand am Strand sonnt, zerbrechen sich die Übungsleiter in heimischen Gefilden den Kopf, wie sie ihre Mannschaften auf den benötigten Grad an Fitness hieven und am Wochenende den ausgedünnten Kader aufstellen sollen. Neben den zahlreichen Urlaubern kommen meist auch noch Verletzte hinzu, denn so eine Vorbereitung ist lang und intensiv.

Vor ähnlichen Problemen steht auch Dietmar Blicker, wenn er über die Startaufstellung für die Partie seines SV Mörsch gegen den SV Stadelhofen am Sonntag brütet. Gerade seine Offensivabteilung ist stark dezimiert, da sowohl Steven Herbote als auch Fabio Celentano im Urlaub weilen und der gerade erst frisch aus dem Urlaub zurückgekehrte Stürmer Ruben Weßbecher noch Trainingsrückstand aufweist. In der Offensive haben die Mörscher im Vergleich zur vergangenen Spielzeit ohnehin den größten Umbruch zu meistern und die größten Verluste zu kompensieren. Allein die Abgänge Dominic Riedel (SV Spielberg) und Dennis Klemm (SV Linx) erzielten in der abgelaufenen Saison 22 der 59 Treffer.

Das erste Saisonspiel gegen den Aufstiegsfavoriten SV Linx wurde vergangenes Wochenende zwar deutlich mit 1:5 verloren, so richtig unzufrieden war Blicker mit der Leistung seiner Mannschaft jedoch nicht: "Es gab drei Situationen, die einfach gegen uns gelaufen sind. Wir haben zwar verdient verloren, aber die Niederlage fiel ein bis zwei Tore zu hoch aus." Ähnlich verlief auch das Pokalspiel gegen Oberligist SV Oberachern, das mit 4:0 verloren ging. Lange tat sich der Gegner gegen eine gut organisierte und tapfer kämpfende Mörscher Abwehr schwer.

Im Hinblick auf die folgenden Begegnungen des SVM wäre ein Sieg gegen Stadelhofen von großer Bedeutung, um einen möglichen Fehlstart zu vermeiden: "Es ist wichtig, dass wir am Wochenende die ersten Punkte holen. Stadelhofen ist eine Mannschaft auf Augenhöhe", sagt Blicker.

Gleich drei der ersten vier Spiele sind nicht vor heimischer Kulisse, zwei davon gegen die Aufstiegsfavoriten aus Linx und Offenburg. Auch die Herausforderung gegen das Team aus Stadelhofen, das die vergangene Spielzeit einen Punkt vor Mörsch abgeschlossen hat, ist nicht ohne. "Sie sind nicht leicht zu bespielen und schwierig zu pressen, vor allem ohne Stürmer", so Blicker weiter.

Ob das junge Team, das vor der Runde vier seiner sechs besten Spieler abgeben musste, aber in den ersten zwei Pflichtspielen gute Ansätze gegen starke Mannschaften zum Besten gab, auch in einem umkämpften Spiel gegen eine gleichwertige Mannschaft überzeugen kann, wird sich zeigen. Wichtig wäre es allemal, um den Druck vor den schwierigen beiden Auswärtsparteien nicht zu groß werden zu lassen.