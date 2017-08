Der Star ist der Trainer

Dass der Star der Trainer ist, ist in der Landesliga eher der Ausnahmefall. Beim VfB Bühl ist dies vor der anstehenden Landesliga-Spielzeit indes mit Sicherheit so. Einen Ausnahmespieler gibt es im Hägenich auch in diesem Jahr nicht zu bewundern, da muss man dann im Zweifelsfall eher schon schlappe sechs Kilometer den Mittelberg hinauf zum Erzrivalen fahren.

Alexander Hassenstein obliegt nach seiner Rückkehr zum VfB die Aufgabe, zumindest die düstere Vorsaison vergessen zu machen, quasi Aufbau- und Strukturarbeit zu leisten, um vielleicht schon in der übernächsten Saison größere Ziele wieder in Angriff nehmen zu können. Nach der weitgehend verkorksten Spielrunde mit Rang elf kann es auch nur besser werden. Zum Auftakt steht das Derby gegen den Rastatter SC/DJK an.

Im südbadischen Pokal als Generalprobe für die Punkterunde hat der VfB zumindest schon mal Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Hassensteins früheren höherklassigen Verein Kehler FV kam man weiter, gegen das Verbandsliga-Topteam SV Linx hielt man beim 0:1 prima mit. "Es war eine tolle Vorbereitung mit guten Ergebnissen. Es herrscht ein richtig guter Zusammenhalt. Jeder ist bereit, dem anderen zu helfen", freut sich Hassenstein über den ersten guten Eindruck.

Für ihn steht auf der Prioritätenliste ganz oben: "Den Spaß an der Arbeit wieder herstellen. Die Jungs müssen lernen, auch wieder Fehler machen zu dürfen. Das Saisonziel machen wir nicht am Tabellenplatz fest." Er hat aber auch festgestellt: "Rein fußballerisch müssen wir noch besser werden. Und Stabilität im Defensivverbund herstellen." Als Zauberer versteht er sich nicht. "Es wird auch Rückschläge geben." Möglichst nicht morgen, da die Fans wieder Lunte gerochen haben.

Beim RSC/DJK hofft Coach Hubert Luft auf eine Wiederholung der sorgenfreien Debütsaison. Dass es im zweiten Jahr "auf alle Fälle schwerer wird", wie er prognostiziert, offenbarte bereits die bescheidene Rückrunde und das frühe Pokal-Aus. "Wir blieben fast unverändert, doch der Kader ist derzeit noch recht dünn. Wir haben einige verletzte Spieler. Von daher ist der August schwierig", weiß er um die Schwere. "Der spektakulärste Transfer beim VfB ist sicher der Trainer, aber die Spieler entscheiden immer noch die Spiele", sagt Luft, der im zweiten Landesliga-Jahr den "Klassenerhalt als Ziel" ausgibt.