Das Wort Enttäuschung ist gestrichen Von Frank Ketterer Von London hat Carl Dohmann bislang noch gar nichts gesehen, wie sollte er auch. Erst gestern Abend bestieg der Geher des SCL Heel Baden-Baden in Basel den Flieger Richtung Insel, gerade rechtzeitig also zu seinem WM-Rennen. Bereits am morgigen Sonntag findet dieses statt, um 8.45 Uhr deutscher Zeit fällt der Startschuss, zumindest die letzte Dreiviertelstunde soll ab 12 Uhr auch in der ARD übertragen werden. Man wird Carl Dohmann dann leiden sehen, hoffentlich zumindest. Denn zum einen gehören Leid und Schmerzen nunmal dazu, zumindest auf den letzten der insgesamt 50 Kilometer. Zum anderen heißt es nichts anderes, als dass der 27-Jährige noch mitmischt im Kampf der weltbesten Geher. Dass es schnell auch anders kommen kann, hat Dohmann im Vorjahr schmerzlich erfahren müssen: Im Olympiarennen von Rio zog es ihm bei Kilometer 34 den Stecker. Von einem auf den anderen Moment machten die Beine nicht mehr mit. Zwei Kilometer weiter musste der hagere Blondschopf das Rennen abbrechen. Es war Dohmanns größte Enttäuschung als Sportler. Entsprechend lange haben er und sein Trainer Robert Ihly, einst selbst Weltklasse-Geher, nach möglichen Ursachen geforscht. All zu viele gefunden haben sie nicht, zumindest nicht was ihr Training anbelangt. "Im Grunde hat es sich ja bewährt", stellt Dohmann denn auch fest. Zumindest Grundsätzliches musste entsprechend nicht verändert werden. Körperlich, das zeigten alle gemessenen Leistungsparameter, war der 27-Jährige auch in Rio schließlich topfit, nur konnte er es im entscheidenden Wettkampf nicht umsetzen. Die Suche nach den Gründen hierfür führten Dohmann nicht zuletzt zu Alexandra Cornelius, einer in Karlsruhe ansässigen Mental-Trainerin, eine Bekannte seiner Mutter. Wenn der Körper eines Sportlers streikt, spielt schließlich nicht selten der Kopf dabei eine Rolle. Auch der will, gerade bei extremen Ausdauerleistungen, trainiert und vorbereitet sein. "Auch das muss man lernen. Auch das kann man lernen", sagt Dohmann. Über Details will er lieber nicht reden. Die seien "Betriebsgeheimnis", sagt er. Bei den meisten Sportlern ist das so. Ein wenig plaudert der 27-Jährige dann aber doch aus dem Nähkästchen, es gibt da ja auch nichts zu verheimlichen. Mehr auf seinen Körper zu hören, habe er gelernt. Offener, was den Wettkampfverlauf angehe, sei er zudem geworden. Beides erklärt Dohmann anhand von Beispielen. So sei er bei seinem Rennen in Rio ganz auf die zuvor schon festgelegten Zwischenzeiten fixiert gewesen, koste es, was es wolle und ohne Rücksicht auf Verluste - im schlimmsten Fall eben bis der Körper nicht mehr weiter kann. Mittlerweile ist er mit Pulsgurt unterwegs, die Körpersignale bestimmen den Rennverlauf quasi mit: Die ersten 35 Kilometer soll Dohmanns Herz nicht schneller als 165 Mal pro Minute schlagen. Erst danach soll es dann so richtig ans Eingemachte gehen und jene Kräfte rausgehauen werden, die zuvor gespart wurden. Dohmann könnte dann im besten Fall wohl noch zusetzen, wo andere bereits abbauen - oder doch zumindest weiter mithalten. Bis zum Schluss. In Verbindung damit hat der junge Baden-Badener, der nach wie vor in Freiburg studiert, auch an seinem Krisenmanagement gearbeitet, also daran, wie er auf schlechtere Situationen im Wettkampf reagiert, die es immer mal geben kann, gerade auf langen Strecken. "Ich bin jetzt besser auf alle Eventualitäten vorbereitet, einfach offener gegenüber dem Rennverlauf", sagt Dohmann. Er sagt auch: "Das Wort Enttäuschung gibt es im Wettkampf für mich nicht mehr." Es ist ein schöner Satz. Er will sagen: Rio ist abgehakt. Vergangenheit. Carl Dohmann ist bereit für die WM in London.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben