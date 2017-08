Der nächste Umbruch

Wieder einmal stehen die Bühler Bundesliga-Volleyballer vor einer Übergangssaison, denn auch in diesem Jahr ist der Umbruch im Team beachtlich. Gleich neun neue Spieler und ein in großen Teilen rund erneuertes Trainerteam bekamen die gut 100 Kiebitze in der Bühler Großsporthalle beim diesjährigen Trainingsauftakt zu sehen.

Lediglich auf den japanischen Außenangreifer Masahiro Yanagida, der aktuell noch mit der Nationalmannschaft seines Landes unterwegs ist, muss noch einige Wochen gewartet werden. Neu ist auch der Name des Teams: ab sofort will der Bundesligist als "Volleyball Bisons Bühl" die Liga rocken. "Es ging fix in diesem Jahr", freut sich Team-Manager David Molnar, dass die Spieler sich schon recht gut eingelebt haben. Mittwoch vergangener Woche waren die ersten Athleten in Bühl eingetroffen, Papierkram musste erledigt werden, Wohnungen wurden bezogen und auch die ersten, individuellen Einheiten mit Athletiktrainer Alexis Gomila haben einige der Spieler bereits hinter sich.

Vor allem aber wurden die ersten gemeinsamen Aktivitäten unternommen, ohne dass vom Verein oder dem Trainerteam jemand aktiv werden musste. Wobei ganz offensichtlich Mittelblocker Magloire Mayaula, neben Felix Orthmann und Tim Stöhr einzig verbliebener Spieler der Vorsaison, zunehmend die Verantwortung übernimmt. "Das war in der vergangenen Saison deutlich zäher", bescheinigt Manager Manohar Faupel den Spielern einen viel offeneren Umgang miteinander.

Nach der enttäuschenden Saison 2016/17 soll es in diesem Jahr deshalb wieder spürbar aufwärtsgehen. Wobei auch Faupel "nur" von einer Übergangssaison spricht: "Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit enormem Potenzial." Bis auf den ukrainischen Zuspieler Olexandr Dmytriiev, mit 30 Jahren Senior der Mannschaft, haben alle Spieler mindestens einen Zweijahresvertrag, teilweise wurden Verträge auch über drei Spielzeiten abgeschlossen.

Richtig happy ist Faupel natürlich über die Verpflichtung von Yanagida. Kaum hatte der dynamische Außenangreifer in Bühl unterschrieben, wollte sich auch Meister Berlin die Dienste des Supertalents sichern. Die Auswirkungen des Transfercoups gab es auch sofort zu spüren. Zahlreiche japanische Fans haben bereits wegen Tickets angefragt und auch in den sozialen Medien stieg die Zahl der "Freunde" aus Fernost spürbar an.

Für die bereits in Bühl angekommenen Spieler gab es gestern erstmals gemeinsame Übungen mit dem Ball, die Vorfreude auf die anstehende Spielzeit war deutlich spürbar. Auch die neuen Co-Trainer Leo Castellaneta und Lluis Enric Molada Miro, die den Chef-Trainer Ruben Wolochin unterstützen werden, waren eifrig bei der Sache. Wolochin selbst gab sich optimistisch: "Die Fans werden ihre Freude mit dieser Mannschaft haben."