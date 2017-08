Ein Leben für den Turnsport Sitzt man im Wohnzimmer von Sina Schneider, fällt sofort die mit Pokalen und Auszeichnungen proppenvoll gefüllte Vitrine auf. Doch nicht nur sportlich ist die 24-jährige Turnerin beim TV Haueneberstein überaus erfolgreich. Seit April 2016 ist sie auch Vorsitzende der Turnerjugend des Turngaus Mittelbaden-Murgtal. Keine einfache Aufgabe, da in den 70 Vereinen des Turngaus über 10000 Kinder und Jugendliche ihrem Hobby nachgehen. Wie kommt man zu einem solch verantwortungsvollen Job? "Ich wurde in eine sehr sportliche Familie reingeboren", bekennt sie lachend. Hatte sie doch von Vater Charly als ehemaligen Turner und Volleyballtrainer und auch von Mutter Heike als Trainerin die turnerischen Gene gleich doppelt geerbt. Es war ihre Mutter, die vor rund 20 Jahren beim TV Haueneberstein eine Leistungsgruppe mit jungen Talenten ins Leben rief. Und zusammen mit ihren Sportkameradinnen absolvierte Sina Schneider ihre ersten turnerischen Schritte dann zweimal wöchentlich jeweils zwei Stunden in der dortigen Eberbachhalle. "Als kleines Mädchen habe ich am liebsten am Barren geturnt", erinnert sie sich und gesteht: "Ich habe es sehr genossen, bei Auftritten unsere turnerischen Fortschritte präsentieren zu dürfen". So war der turnerische Weg schnell vorgezeichnet und schon bald absolvierte sie neben dem Training auch regelmäßig Wettkämpfe. Doch nicht nur das. Auch erinnern zahlreiche Bilder in ihrer Wohnung an die Zeit im Ballett und als Gardetänzerin. Angesprochen auf ihre sportlichen Erfolge, beschreibt sie sich als "gute Turnerin, die immer vorne mit dabei war, aber leider auch öfters nicht ganz oben auf dem Siegerpodest". Ihre drei Jahre jüngere Schwester Sarah sei öfter Mal etwas besser gewesen, doch schränkt Sina Schneider augenzwinkernd ein: "Sie hat ja bei mir gelernt". Schon früh übernahm sie auch Verantwortung. Neben ihrer Leidenschaft fürs Turnen war sie bereits mit 13 Jahren zusammen mit ihrer Freundin Lena als Mithilfe beim Mädchenturnen im Einsatz. "Meine Mutter hat uns dabei sehr geholfen und uns mit Tipps und guten Ratschlägen versorgt", beschreibt sie ihre ersten Schritte. Es muss Spaß gemacht haben, denn schon kurze Zeit später legte sie die Sportassistenten-Ausbildung ab und ließ auch noch den Trainerschein folgen. Zahlreiche Fortbildungslehrgänge folgten, wollte sie doch "meinen kleinen Sportlern immer etwas Neues bieten". Nach der ersten Mithilfe bei den Turnstunden übernahm sie später als verantwortliche Trainerin eine eigene Turngruppe, die sie bis heute betreut. "Zwei dieser ersten Mädchen turnen noch heute zusammen mit mir in unserer Mannschaft", bekennt sie stolz. Die Liste der Aktivitäten von Sina Schneider, die beruflich als Medienberaterin im Außendienst tätig ist, ist lang. Sie ist Mitglied im Fachausschuss Kinderturnen der Badischen Turnerjugend und seit Jahren Verantwortliche für Wettkämpfe bei den Landeskinderturnfesten. Als Vorsitzende der Turnerjugend obliegt ihr zusammen mit dem achtköpfigen Vorstandsteam die Organisation und Vorbereitung der Wett-kämpfe. "Viel Zeit" beansprucht dabei regelmäßig die Vorbereitung des alljährlichen Gaukinderturnfestes, bei dem sich rund 1000 Kinder zwei Tage messen. Was treibt die junge "Vollgasturnerin" zu diesem großen Arbeitspensum? "Als kleines Dankeschön möchte ich zurückgeben, was ich als Kind erfahren und lernen durfte", sagt sie. Wer Sina Schneider kennt, weiß, dass sie auch in der aktuellen Ferienzeit noch überaus aktiv ist. Seit 2012 als Betreuerin und seit 2015 als Gesamtverantwortliche des heimischen Gaus für das Internationale Jugendzeltlager der Badischen Turnerjugend in Breisach, das mit rund 500 Teilnehmer(innen) stattfand. "Es macht unfassbar viel Spaß und wir alle haben eine tolle Zeit", so ihre Triebfeder: "Das würde ich gerne noch einige Jahre weitermachen". "Großes Verständnis" für ihren vollen Terminkalender hat ihr Freund, der "glücklicherweise" ebenfalls Turner ist.(red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben