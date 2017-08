Prima Start für Sinzheim

RW Elchesheim -

SV Oberharmersbach 2:2.

Zwar waren die Gastgeber spielbestimmend, doch hinterließ der kampfstarke Aufsteiger einen guten ersten Eindruck. Dem Gästeführungstor ging ein individueller Fehler der Rot-Weißen voraus. Nach dem Ausgleich gingen die Oberharmersbacher per Fernschuss erneut in Führung. Sven Huber erzielte für die größtenteils überlegenen Gastgeber wenigstens noch den Ausgleich. Sein Bruder Florian vergab in der Nachspielzeit eine große Chance zum Siegtor. Tore: 0:1 Lehmann (12.), 1:1 Schmidt (34.), 1:2 Jilg (70.), 2:2 S. Huber (78.).

SV Hausach -

FV Schutterwald 0:0.

Das Bemühen war beiden Mannschaften nicht abzusprechen, doch die Defensivreihen standen sicher.

VfB Bühl -

Rastatter SC/DJK 2:3.

Nach der guten Vorbereitung musste der VfB zum Punktspielauftakt einen Rückschlag verkraften. In einem von großen Kampf geprägten Spiel, das drei Akteure beim Schlusspfiff auch nicht mehr auf dem Feld erlebten, war hüben wie drüben so einiges geboten. Zwischen der 53. und 59. Minute fielen nicht weniger als vier Tore. Zunächst drehte der VfB nach dem 0:1-Pausenrückstand - in Unterzahl, da Sauer die Ampelkarte gesehen hatte (41.) - innerhalb von zwei Minuten die umkämpfte Partie und ging nach Treffern von Maurath und Knosp in Führung. Im Gegenzug war Hildenbrand für die Rastatter zur Stelle und erwies sich auch letztlich als Matchwinner, denn nur drei Minuten später erzielte er das Siegtor. Selbiger auffälliger Akteur hätte sogar noch einen Hattrick in der hektischen Schlussphase erzielen können, verschoss aber einen Foulelfmeter (82.). Die Rastatter Tanguy (83., Gelb-Rot) und Majher (90., Rot) wurden des Feldes verwiesen. Tore: 0:1 Ayari (34.), 1:1 Maurath (53.), 2:1 Knosp (55.), 2:2, 2:3 Hildenbrand (56., 59.).

SV Bühlertal -

FSV Altdorf 2:0.

Gegen den munter mitspielenden Gast war Geduld nötig für den Favoriten. Nach der Pause hatte Westermann Pech mit dem Abschluss am Pfosten (53.). Der folgende Eckball wurde kurz ausgeführt, nach Westermanns Flanke war Schmidt aus kurzer Entfernung zur Stelle. Der SVB zeigte nach der Pause eine deutliche Leistungssteigerung, ging jedoch sehr großzügig mit den Chancen um. Memisevic machte in der Schlussphase dann alles klar (81.). Altdorf hatte sich kaum mehr befreien können.

SV Freistett -

SV Sinzheim 2:4.

Eine starke Vorstellung und ein Blitzauftakt der Gäste. Zunächst war Kapitän Wöber mit dem Kopf zur Stelle (4.). Kurz danach eroberte Merkel auf Höhe der Mittellinie den Ball und krönte einen tollen Sololauf (8.). Govaerts Anschlusstor (19.) nach SVS-Abwehrschnitzer wurde noch vor der Pause durch Kramers drittes Tor nach schöner Kombination mit Holl und gar dem vierten Volltreffer durch den starken Holl nach einem Klasse-Sololauf (41.) vergessen gemacht. Sinzheim verwaltete das Ergebnis gut, Sackmann verkürzte nur noch (71.).

VfR Willstätt -

SV Ottenau 2:1.

Eine ganz bittere Pille für die ersatzgeschwächten Gäste, die bis weit in die Schlussphase in Führung lagen und lange geschickt agierten, dann aber innerhalb von einer Minute - noch dazu infolge eines Eigentors - doch noch auf die Verliererstraße gerieten. Tore: 0:1 Engon (3.), 1:1 Eigentor Weiler (85.), 2:1 Karagyaurov (86.).

TuS Oppenau -

SV Oberkirch 2:0.

Simon Vogt war der Matchwinner für die Gastgeber mit seinen beiden Treffern. Den ersten erzielte er per Foulelfmeter (62.), den zweiten per Fuß (68.).(mi)