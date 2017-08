Am Ende fehlt die Kraft

Der kleine Karlsruher SC hat dem haushohen Favoriten vom Niederrhein einen großen Kampf geliefert, zwang Bayer Leverkusen in der ersten Runde des DFB-Pokals in die Verlängerung. Der enorme läuferische Aufwand, mit dem die fußballerische Überlegenheit der Gäste lange ausgeglichen wurde, kostete die KSC-Profis viel Kraft. Die fehlte am Ende, daher gab es die drei späten Gegentreffer zum 0:3. Nichtsdestotrotz: Trainer Marc-Patrick Meister war voll des Lobes - ungeachtet des Ausscheidens. "Wir haben mit großer Leidenschaft nach 90 Minuten ein 0:0 erreicht. Solche Spiele sind für unsere Entwicklung wichtig. Von so einer ballsicheren und schnellen Truppe wie die von Bayer, da können wir lernen."

Positiv: Erstmals in dieser Saison blieben die Badener, nach 90 Minuten ohne Gegentor. Abwehrchef David Pisot nach seiner besten Saisonleistung: "In der Liga wäre das ein Punkt gewesen. Aber im Pokal geht es dann eben über 120. Jeder hat sich reingeworfen. Wir haben als Team sehr gut verteidigt." Pisot dachte flugs an die Partie in Köln am Freitag bei der Fortuna. "An diese Leistung müssen wir jetzt in der Liga anknüpfen, wir können aus dem Pokal viel Selbstvertrauen mitnehmen."

Vor allem eines müssen die Karlsruher mitnehmen: Die defensive Stabilität. In Liga 3 kassierte man schon acht Tore. Gründe dafür gibt es einige: Die Badener wechselten immer wieder System und Personal. Außen verteidigten schon Matthias Bader, Burak Camoglu, Jonas Föhrenbach und Alexander Siebeck. Im Abwehrzentrum durfte jeder der drei im Kader stehenden Innenverteidiger ran: Martin Stoll, Pisot und auch Rückkehrer Daniel Gordon. Jetzt könnte die "Findungszeit" in der Defensive vorbei sein. Bei Fortuna Köln dürfte das gleiche Quartett wie gegen Leverkusen beginnen. Meister bestätigt das nicht, sondern freute sich über die große Leidenschaft seiner Spieler: "Dass wir Gegentore hinnehmen müssen, das ist ein Prozess. Es geht um Abstimmung", so der Coach, "sie haben alle Spaß entwickelt, gut zu verteidigen!" Aber: Der KSC muss nicht nur mit Spaß, sondern vor allem mit Erfolg verteidigen.

Suche nach Verteidiger und Offensivspieler

Dass das nicht immer so war, ist ein Ergebnis der bisherigen Saisonanalyse, die intern vollzogen wurde. Man stellte fest: Es fehlt ein richtig guter Innenverteidiger sowie ein schneller, vielseitiger Offensivspieler. Daher wollen die KSC-Verantwortlichen nachrüsten. Ernest Seka von Racing Straßburg soll ein Kandidat für die Abwehr sein. Am Freitag wird noch kein Neuzugang mit dabei sein, wenn unbedingt der erste Auswärtssieg eingefahren werden soll. Nicht einfach, denn es geht gegen die bisher ungeschlagene Kölner Fortuna.

Die Badener stehen vor einer Woche der Wahrheit. Werden die Spiele in Köln und danach gegen Halle nicht gewonnen, würde der Aufstiegsfavorit den Anschluss an die vordere Tabellenregion verlieren. Dann dürfte die Unruhe im Umfeld groß werden, denn dann wäre das Realität, was Sportdirektor Oliver Kreuzer absolut nicht erleben will: "Wir dürfen den Abstand nach vorne nicht in all zu weite Ferne rücken lassen", mahnt er.

Linksaußen Marc Lorenz, der gegen Leverkusen die meisten Torschüsse abfeuerte - drei, aber dreimal ohne Erfolg - denkt trotz allen Drucks positiv an die nächste Begegnnung: "Wenn wir die Leistung, die wir gegen Leverkusen gezeigt haben, nach Köln mitnehmen, dann holen wir dort drei Punkte."