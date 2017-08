Packende Abwehrschlacht

Als Nikolai Gogol den letzten langen Ball in einer dramatischen Schlussphase mit einer Faustabwehr aus der Gefahrenzone wuchtete und Schiedsrichter Jürgen Schätzle direkt danach die Verbandsliga-Partie zwischen dem SV 08 Kuppenheim und dem FV Lörrach-Brombach abpfiff, waren die Erleichterung und die Erschöpfung im Gesicht des 08-Keepers und seinen zehn Vordermännern deutlich sichtbar. Die packende Abwehrschlacht hatte einige Spuren hinterlassen: Schürfwunden und blaue Flecken - doch vor allem drei weitere Zähler auf dem Kuppenheimer Punktekonto.

"Die letzte halbe Stunde hat uns der Gegner alles abverlangt. Meine Jungs haben aber super dagegengehalten, den Kampf wieder einmal angenommen und sich den Sieg absolut verdient. Den Start haben wir jetzt tatsächlich vergoldet", freute sich 08-Trainer Matthias Frieböse über den 1:0-Erfolg gegen den starken Aufsteiger.

Dass die junge Kuppenheimer Mannschaft so lange um den ersten Heimsieg der Saison zittern musste, lag freilich an dem starken Gegner aus der Schweizer Grenzregion, doch vor allem am fahrlässigen Auslassen der Kontergelegenheiten in den letzten zehn Minuten. Sowohl der eingewechselte Hakki Nuri Tasli, der allein auf FV-Torhüter Dominik Lüchinger zulief und kurz vor dem Schuss noch entscheidend von Mirco Böhler gestört wurde (83.), als auch Marek Balzer, der den Ball nach Vorlage von Simon Götz in die Arme von Lüchinger spitzelte (88.), verpassten die Vorentscheidung für die Blau-Schwarzen. "Wir müssen eine dieser Kontergelegenheiten im Tor unterbringen. Wir dürfen das Glück nicht überstrapazieren, indem wir fahrlässig mit solchen Hochkarätern umgehen", mahnte Frieböse.

Zuvor zeigten die Knöpfle- städter, vor allem in den ersten 45 Minuten, eine durchaus ansprechende Leistung. Obwohl der Aufsteiger früh presste und die Räume eng machte, fand der SV 08 Lösungen, sich aus der Umklammerung zu befreien - zumeist über die agilen Außen Götz und Dejan Djuric. Einzig der letzte Ball in des Gegners Strafraum wollte partout nicht den Weg zum Mitspieler finden, weshalb wirklich gefährliche Chancen die Ausnahmen blieben - bis zur 41. Minute, als Lucas Grünbacher auf der linken Seite zwei Gegenspieler narrte, Djuric auf die Reise schickte, dieser konsequent den Weg in den Lörracher Strafraum suchte und dort von FV-Verteidiger David Bosek zu Fall gebracht wurde. Yannis Otto verwandelte souverän aus elf Metern.

In der zweiten Hälfte bekamen die Zuschauer dann zusehends Einbahnstraßen-Fußball geboten. Ein Eckball nach dem anderen flog durch den 08-Strafraum, immer wieder warfen sich die Blau-Schwarzen in aussichtsreiche Schussmöglichkeiten der Gäste oder köpften unzählige hohe Hereingaben aus der Gefahrenzone. Nur einmal, in der 85. Minute, schien der Ausgleich unvermeidbar: Nach einem Kuppenheimer Ballverlust im Mittelfeld nahm Andreas Lismann Fahrt auf, umkurvte Gogol und schob den Ball aus zehn Metern gen leeres Kuppenheimer Gehäuse. Doch 08-Sechser Armin Karamehmedovic packte die Grätsche aus und kratzte den Ball und die damit einhergehende Punkteteilung noch von der Linie.

SV 08 Kuppenheim: Gogol - Otto, Stanic (63. Peter), Borutta, Alesi - Karamehmedovic - Götz, Karadogan, Klein (70. Mörmann), Djuric (78. Tasli) - Grünbacher (87. Balzer).

FV Lörrach-Brombach: Lüchinger - Pinke (10. Böhler), Triller, Leisinger, Stamile (60. Disanto) - Colley, Nickel (76. Glaser), Bosek, Briegel, Ceesay - Semenschuk (65. Lismann).

Schiedsrichter: Jürgen Schätzle (Schönwald) - Zuschauer: 300 - Tore: 1:0 Otto (41./FE) - Beste Spieler: Otto, Djuric - Ceesay