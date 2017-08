Früh HSV-Feuer unterm Dach

Nach Rot gegen Marcel Appiah (18./Notbremse) war der HSV zwar überlegen, ließ sich aber amateurhaft auskontern. Halil Savran (39.), Marc Heider (60.) und Ahmet Arslan (71.) sorgten mit ihren Toren für die Sensation. Der Treffer von Bobby Wood (74., Foulelfmeter) kam für den Favoriten zu spät. "Warum es immer dem HSV passiert, kann ich auch nicht sagen", sagte Gisdol: "Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Unser Passspiel war aber unsauber und die wenigen Chancen des Gegners haben wir schlecht verteidigt. Nach der Roten Karte waren wir in der Defensive nicht mehr konsequent genug."

Sportdirektor Jens Todt flüchtete mit versteinerter Miene aus dem Stadion, die Spieler wurden vor der Fankurve gnadenlos ausgepfiffen: Als die Pokal-Blamage des Hamburger SV beim VfL Osnabrück perfekt war, konnte auch DFB-Präsident Reinhard Grindel keinen Trost mehr spenden. Joe Enochs, der Trainer des VfL Osnabrück, meinte: "Nach dem Platzverweis gegen uns ist meine Mannschaft richtig giftig geworden. Unser Sieg war etwas glücklich, aber verdient, weil wir zielstrebig und mit viel Engagement gespielt haben. Die letzten 17 Minuten bis zum Schlusspfiff waren für mich die Hölle."

Schon 2014 war der FC Augsburg beim damaligen Regionalligisten in der ersten Runde mit 0:1 aus dem Pokal geflogen. Kurios: Christian Beck (87.) traf wie vor drei Jahren für den Landespokalsieger von Sachsen-Anhalt. Tobias Schwede (90.+1) machte in der Nachspielzeit mit einen Treffer ins leere Tor alles klar.

Erst im Elfer-Krimi hat der VfB Stuttgart eine kräftige Pokal-Blamage verhindert und Regionalligist FC Energie Cottbus die Revanche für das Finale von 1997 verdorben. 7365 Tage nach dem gewonnenen Endspielduell mit den Lausitzern drehte der lange verunsicherte Bundesliga-Aufsteiger die Erstrunden-Partie und feierte ein schmeichelhaftes 4:3 (2:2, 0:2) im Elfmeterschießen. Die Cottbuser Fabio Viteritti (5.) und Maximilian Zimmer (28.) mit einem Traum-Freistoß überwanden Ron Robert Zieler im VfB-Tor und sorgten für die schnelle Führung. Josip Brekalo (49.) und José Matuwila (77.) per Eigentor brachten indes die Wende. Die Schwaben vermieden damit einen Auftakt-K.o. wie zuletzt 2014,

Vizemeister RB Leipzig nahm die Hürde SF Dorfmerkingen mit 5:0 locker. Marcel Sabitzer mit einem Doppelpack zu Beginn der ersten und zweiten Halbzeit (4. Minute, 47.) sowie Timo Werner (56.), Yussuf Poulsen (59./Handelfmeter) und Naby Keita (65.) erzielten die Leipziger Tore in der Ostalb-Arena in Aalen, wohin die Partie verlegt worden war. Dorfmerkingens Torwart Christian Zech, der für die Begegnung die Flitterwochen mit seiner Frau verkürzt hatte, hielt einen Foulelfmeter von Timo Werner (25.). Dorfmerkingen gelang es immerhin, ein zweistelliges Ergebnis zu verhindern, das war das Ziel des Verbandsligisten gewesen. Außerdem können sich die Amateure mit einer Pokal-Prämie von 115 000 Euro und zusätzlichen Zuschauereinnahmen trösten. Werder Bremen, das bereits mehrfach an der Auftakthürde gescheitert war, meisterte seine Aufgabe bei den Würzburger Kickers beim 3:0 ohne Probleme. Diese hatte Ex-Pokalsieger VfL Wolfsburg beim 1:0 in Norderstedt. Hannover 96 gewann nach Rückstand in Bonn 6:2.(dpa)