Mit letztem weiten Wurf Bronze gesichert Ihren ersten Einsatz bei nationalen Meisterschaften absolvierten zwei Nachwuchs-Leichtathleten aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den deutschen Jugendmeisterschaften der U16 in Bremen recht erfolgreich. Gekrönt wurden die Leistungen durch die Bronzemedaille im Diskuswerfen von Vanessa Kobialka. Mit drei Top-Acht-Platzierungen fiel die Bilanz hervorragend aus. Es hat indes nicht geklappt mit der Verbesserung der Bestleistung von 40,20 Metern. Aber mit einer Medaille zum Saisonhöhepunkt durfte die Iffezheimerin zufrieden sein. Es war ein spannender Wettkampf, in dem zwischen Platz zwei und sechs gerade mal 1,31 Meter lagen. Im dritten Durchgang setzte sich Pia Northoff (TuS Jöllenbeck), die Schwester des U-18-Weltmeisters im Kugelstoßen, mit 40,07 Metern an die Spitze des Feldes. Sie war die Favoritin, hatte im Vorfeld als einzige W-15-Athletin weiter als 41 Meter geworfen. Im sechsten Versuch machte sie mit 41,14 Metern auch ihren Titelgewinn perfekt. Dahinter entwickelte sich Hochspannung um Silber und Bronze. Kobialka lag mit 36,02 Metern nach dem Vorkampf auf Platz fünf. Im letzten Durchgang flog ihr Diskus erheblich weiter und landete bei 38,03 Metern. Damit verpasste die Iffezheimerin die Silbermedaille nur um vier Zentimeter, die mit 38,06 Metern an Letizia Marsico (Düsseldorf) ging. Am Vormittag war Kobialka bereits im Kugelstoßen am Start. Auch in dieser Disziplin qualifizierte sie sich für den Endkampf der besten Acht und wurde mit 12,80 Metern Siebte. Damit kam sie nicht an ihre Bestweite von 13,51 Metern heran, für eine Medaille hätte sie weiter als 14 Meter stoßen müssen. Gold ging mit starken 15,82 Metern an Sina Prüfer (Halle). Ganz knapp am Edelmetall vorbei sprang Gloria Antonaci vom SR Yburg Steinbach. Mit neuer Bestleistung von 11,40 Metern belegte die 15-Jährige am Ende Rang vier im Dreisprungwettbewerb. 24 Mädchen waren am Start, Antonaci qualifizierte sich mit 11,16 Metern als Vierte sicher für das Finale. In diesem steigerte sie sich im sechsten Durchgang auf 11,40 Meter, kam damit aber nicht an die Medaillenränge heran. Gold gewann man mit 11,74 Metern, Silber mit 11,69 und Bronze mit 11,68 Metern.(rawo)

