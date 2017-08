Iffezheimer Caster angeln Medaillen

Jessica Bosler, im zweiten Jahr in der D- Jugend, dominierte ihre Klasse nach Belieben und sicherte sich jeweils den ersten Platz am Arenbergtuch sowie an den Skisscheiben sowie Platz zwei in der Disziplin Gewicht Einhand Weit, was in Summe auch die Goldmedaille im Dreikampf bedeutete.

Mittlerweile in der B-Jugend wirft Paula Martini - und auch hier konnte sie ihre Qualitäten aufzeigen und ihre Erfolge der letzten Meisterschaft bestätigen, was Bronze in den Disziplinen Fliege Ziel, Gewicht Einhand weit, an den Skischeiben im Fünfkampf sowie Silber am Arenbergtuch ergab. Die beiden Mädchen wurden für ihre Leistungen zusätzlich mit dem silbernen Pokal in der Mannschaftswertung ausgezeichnet, nur 15 Punkte fehlten hier zu Platz eins.

Robin Jäger musste sich in der höheren C- Jugend ganz schön strecken und blieb weitestgehend chancenlos, in der Disziplin Fliege Ziel sorgte er mit Platz drei dann aber für eine Überraschung. Der gleichalrige Niklas Möst schaffte es zwar in keiner Einzeldisziplin aufs Stockerl, verbuchte am Ende aber einen bärenstarken vierten Platz im Fünfkampf.

Yannik Jund konnte in seinem zweiten B-Jugend-Jahr seine Leistungen eindeutig verbessern, auch wenn es nicht für eine Platzierung ganz vorne reichte. Neuland war die B-Jugend indes für Rouven Jäger, der erstmals in dieser Altersklasse an den Start ging und an den Skisscheiben Platz drei erst im Stechen verpasste. Mit der Mannschaft erreichten die drei Jungens wiederum einen respektablen sechsten Platz.

Markus Anthöfer musste bei seinen letzten Juniorenmeisterschaften leider doch noch Federn lassen. Die Medaillen zierten diesmal jedenfalls nicht mehr so seinen Weg, wie man das eigentlich von ihm gewohnt ist. Ganz offensichtlich war er mit den Gedanken schon bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven an diesem Wochenende. Ein dritter Platz in Fliege Ziel, die Goldmedaille in Fliege Einhand Weit und weitere Platzierungen knapp neben dem Stockerl brachten ihm zudem die Bronzemedaille im Fünf- sowie im Siebenkampf. (red)