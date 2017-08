Achterbahnfahrt auf Asche

Im Vereinsheim bereitet Uli das knackige Essen vor. Draußen auf der Terrasse lungern die Spieler herum und warten auf ihren Einsatz. Die eingefleischten Fans beobachten, was auf den Plätzen vor sich geht. Die familiäre Atmosphäre täuscht etwas darüber hinweg, dass es für die Freizeit-Tennisspieler auf dem Gelände des TC Blau-Weiß Baden-Baden um Punkte geht. Um Punkte für die Mannschaft und sich selbst. Um Punkte für den Aufstieg oder gegen den Abstieg.

Mit insgesamt zehn Mannschaften war der TC Blau-Weiß in der Medenrunde vertreten. Das sportliche Highlight setzten die Männer 40, die als Aufsteiger in der 1. Bezirksliga zwei Siege erkämpften und damit den anvisierten Klassenerhalt schafften. Auch die Männer 65 schlugen sich in der 2. Bezirksliga wacker. Joachim Dörr und seine Mitstreiter wurden zwar "nur" Vierter, hatten aber selbst beim 4:5 gegen Meister TC Forchheim eine echte Siegchance. Auch gegen den Tabellenzweiten SpVgg Durlach-Aue verlor man unglücklich mit 4:5.

Doppel-Qualitäten bewiesen die Frauen 60. In der 1. Bezirksliga schlugen Mannschaftsführerin Gaby Kemper und ihre Spielkameradinnen auf Platz zwei auf. Die "Frischlinge" der Männer 30 konnten in der ersten Bezirksklasse zumindest einen Sieg und damit Platz sechs erringen. Vorletzter wurden die Männer 40 II in der zweiten Kreisliga.

Nach zweimaliger "Beförderung" am grünen Tisch erwischte es diesmal das Viererteam der Frauen 50 in der 1. Bezirksklasse. Mit nur einem Sieg belegte das Team um Camilla Rhode den letzten Platz und steigt ab. Etwas überraschend war dagegen das schwache Abschneiden der Männer 50 in der 1. Bezirksklasse. Einem Sieg standen sechs Niederlagen gegenüber. Der Abstieg war da nur die logische Konsequenz. Einen sehr guten zweiten Platz belegte die männliche U12 in der ersten Bezirksklasse, die neuformierte männliche U14 konnte in der gleichen Klasse zumindest einen Sieg erringen und damit den letzten Platz vermeiden. Die Frauen 40 landeten in der 2. Bezirksklasse auf einem guten dritten Platz. Alle drei Teams wurden mit Spielerinnen und Spielern vom TV Sandweier verstärkt.

Win or lose - gewinnen und verlieren, das System ist auch bei den begeisterten Freizeitspielern unerbittlich. Nicht immer halten die Nerven das aus. Es wird geflucht und gezetert. Aber trotzdem gilt hier noch das olympische Motto: Dabei sein ist alles. Zum Abschluss der Medenrunde wurde am Selighof ein stimmungsvolles Sommerfest gefeiert. Und im nächsten Jahr wird man erneut angreifen. Mit neuem Elan. Neue Bälle bitte! (hu)