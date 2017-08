Fünf Meistertitel für Elchesheim-Illingen

Mit insgesamt neun Erwachsenen- und sechs Jugendmannschaften hat der Tennis-Club Elchesheim-Illingen an der Medenrunde 2017 teilgenommen. Gleich fünf Mannschaften waren äußerst erfolgreich und konnten sich über Meisterehren freuen.

Auf Verbandsebene waren die Frauen 30 am Start. Auch im zweiten Jahr mussten mehrere Ausfälle verkraftet werden, nur zwei Spielerinnen konnten bei allen Partien dabei sein. Sieglos auf dem letzten Tabellenplatz muss die Mannschaft nun den Gang von der Oberliga zurück in die Bezirksliga antreten. Auf Bezirksebene konnten zwei Erwachsenenmannschaften jeweils ohne Niederlage souverän den ersten Platz erreichen und somit aufsteigen: Die Männer 70, die eine SG mit RW Durmersheim bilden, nahmen zum ersten Mal an einer reinen Doppel-Medenrunde teil. Sie waren in der 2. Bezirksliga dank ihrer Fitness meist unterfordert und haben von 28 zu spielenden Doppeln nur eines verloren. Zum Titelgewinn beigetragen haben: Walter Niklaus, Wilfried Heck, Gustav Völlinger, Bernd Guse, Wolfgang Schulz, Peter Wojciechowski und Peter Wechselberger.

Nach dem Aufstieg im Vorjahr machten die Männer 50 mit 14:0 Punkten einen Durchmarsch in der 1. Bezirksklasse. Die folgenden Spieler trugen zur Mission erneuter Aufstieg bei: Wendelin Bastian, Walter Heck, Klaus Heck, Thomas Bitterwolf, Stefan Zöller, Raphael Ball, Harald Fink, Rüdiger Jenkel, Jürgen Bastian, Volker Dürrschnabel und Hans-Peter Baumann.

Nach dem Aufstieg im Vorjahr war für die Frauen die Konkurrenz in der 1. Bezirksklasse zu stark, die Klasse konnte nicht gehalten werden. Ebenfalls im Vorjahr aufgestiegen und nun direkt abgestiegen sind die Männer 40 aus einer sehr ausgeglichenen 1. Kreisliga.

Nachdem man in den Vorjahren in der 1. Bezirksklasse immer jeweils eine gute Rolle spielte und den Aufstieg Jahr für Jahr nur knapp verpasste, müssen die Männer I in diesem Jahr den Abstieg antreten. Die Männer II belegten den sechsten Platz in der 1. Kreisliga. Die neu formierte Sechsermannschaft der Frauen 40 erreichte in der 1. Bezirksklasse den vierten Platz. In der 1. Bezirksliga konnten die Männer 60 in einer Siebenergruppe den dritten Platz belegen.

Im Jugendbereich kann der U12 männlich (Aaron Schlick, Matteo Hofstetter, Moritz Stolz, Timm Kleinbub und Dennis Deck), der U16 männlich (Jan Funk, David Scheiermann, Felix Kieser, Jordan Hertweck, Louis Kleinbub, Marius Riemer und Fabian Kühn) sowie der U18 gemischt (Sarah Fink, Jasmin Bastian, Fabian Ball, Jan Funk, David Scheiermann, Matthias Jenkel, Jordan Hertweck, Louis Kleinbub, Hannes Seider, Marius Riemer, und Vincent Minet) zum Gruppensieg gratuliert werden. (red)